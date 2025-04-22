Депутаты Госдумы предложили освободить женщин с детьми от НДФЛ

Социалисты уверены, что это шаг к решению демографического кризиса

22 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Женщина с ребенком / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить женщин с детьми от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С такой инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" и глава фракции в парламенте Сергей Миронов.

Суть предложения в создании дополнительных условий для поддержки материнства и стимулирования рождаемости в стране. Согласно тексту законопроекта, от НДФЛ предлагают освободить:

женщин с одним ребенком – до достижения ими 30-летнего возраста;

женщин с двумя и более детьми – бессрочно.

Для всех категорий предельный уровень дохода, дающий право на налоговую льготу, составляет до трех МРОТ (или до четырех МРОТ для многодетных).

По словам Сергея Миронова, данная мера направлена на устранение экономических барьеров, мешающих семьям заводить детей. Он подчеркнул, что в условиях низкой рождаемости государство обязано предложить реальные стимулы для улучшения демографической ситуации.

О том же говорит и депутат Госдумы, глава алтайских социалистов Александр Терентьев: налоговая льгота для женщин с детьми может стать действенным инструментом в борьбе с демографическим спадом.

"Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости. Это станет дополнительным инструментом решения демографических проблем в нашей стране", – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что, помимо общей поддержки семей с детьми, необходим целенаправленный подход к финансовому стимулированию рождаемости. Предложенный законопроект может стать важным шагом в выстраивании продуманной демографической политики.

Социалисты напоминают, что по данным Росстата, в 2023 году коэффициент рождаемости в России составил 1,42, а в 2024-м снизился до 1,4. Такие показатели угрожают социально-экономической стабильности страны в долгосрочной перспективе, уверены в партии.