Депутаты Госдумы предложили освободить женщин с детьми от НДФЛ
Социалисты уверены, что это шаг к решению демографического кризиса
22 апреля 2025, 12:00, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить женщин с детьми от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С такой инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" и глава фракции в парламенте Сергей Миронов.
Суть предложения в создании дополнительных условий для поддержки материнства и стимулирования рождаемости в стране. Согласно тексту законопроекта, от НДФЛ предлагают освободить:
- женщин с одним ребенком – до достижения ими 30-летнего возраста;
- женщин с двумя и более детьми – бессрочно.
Для всех категорий предельный уровень дохода, дающий право на налоговую льготу, составляет до трех МРОТ (или до четырех МРОТ для многодетных).
По словам Сергея Миронова, данная мера направлена на устранение экономических барьеров, мешающих семьям заводить детей. Он подчеркнул, что в условиях низкой рождаемости государство обязано предложить реальные стимулы для улучшения демографической ситуации.
О том же говорит и депутат Госдумы, глава алтайских социалистов Александр Терентьев: налоговая льгота для женщин с детьми может стать действенным инструментом в борьбе с демографическим спадом.
"Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости. Это станет дополнительным инструментом решения демографических проблем в нашей стране", – отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что, помимо общей поддержки семей с детьми, необходим целенаправленный подход к финансовому стимулированию рождаемости. Предложенный законопроект может стать важным шагом в выстраивании продуманной демографической политики.
Социалисты напоминают, что по данным Росстата, в 2023 году коэффициент рождаемости в России составил 1,42, а в 2024-м снизился до 1,4. Такие показатели угрожают социально-экономической стабильности страны в долгосрочной перспективе, уверены в партии.
12:03:35 22-04-2025
с одним ребенком – до достижения ими 30-летнего возраста --- Т.е. в 29 лет еще ребенок? Хана пенсии, возраст поднимут, как минимум до 100 лет.
12:12:18 22-04-2025
до достижения 30-летнего возраста ребенком?!
однако...
а моя одноклассница бабушкой в 33 года стала))
12:15:26 22-04-2025
а почему на пикче ребенок с укладкой, как у мамы?
12:18:44 22-04-2025
... дайте за 2-го ребенка "двушку" ( квадратов 60). за третьего поменяйте на "трешку" (квадратов 100). и нарожают вам детей . ШШЫТАТЬ устанете ... а так.... балобольство одно. "карманный бильярд" называется
13:49:35 22-04-2025
Гость (12:18:44 22-04-2025) ... дайте за 2-го ребенка "двушку" ( квадратов 60). за тр... а еще каждый год по новому айфону, новой шубе и на бали минимум на месяц. Два раза в год. А второму новую европейскую машину. А потом они подумают, дать вам шшшытать или нет
12:28:29 22-04-2025
а моя одноклассница бабушкой в 33 года стала.................а матерью во сколько? Моя одноклассница в 36, но это объяснимо
16:13:41 22-04-2025
Гость (12:28:29 22-04-2025) а моя одноклассница бабушкой в 33 года стала................... в 17, а ее дочь в 16
12:33:18 22-04-2025
... дайте за 2-го ребенка "двушку" ( квадратов 60). за третьего поменяйте на "трешку"------ да в городах с детишками и так все ок! Деревни целые пустые стоят! Домик им в деревне, и рожайте там хоть десяток)))
12:44:49 22-04-2025
Гость (12:33:18 22-04-2025) ... дайте за 2-го ребенка "двушку" ( квадратов 60). за треть... Да что вы говорите?))) А потом вы же будете орать - куда смотрели, когда рожали, ишь, школу им подавай, детскую поликлинику и садик. Вы что в той деревне будете делать с ребенком? Или его учить и лечить не надо, пусть сам как-нибудь? Ну тогда да, можно и в деревню и десяток там родить. Если по дороге от отсутствия мед помощи не крякнешь, конечно.
13:42:07 22-04-2025
Гость (12:44:49 22-04-2025) Да что вы говорите?))) А потом вы же будете орать - куда смо... Ну так и городские коммуникации эту кучу не выдержат! Уже нытье идет вовсю по этому поводу) А в деревне хоть раздолье ребятишкам. родителям - земли куча, свежие овощи с грядки, мясо натуральное, а не этовотвсе!!!! все, о чем вы любите ныть в городе, там есть!!!! 😄
13:51:43 22-04-2025
Гость (13:42:07 22-04-2025) Ну так и городские коммуникации эту кучу не выдержат! Уже ны... Вы уверены, что сможете вырастить натуральное мясо и овощи?.. Так-то это как минимум уметь надо. И да, вы, я так понимаю, весело предлагаете натуральный обмен - выращенное мясо и овощи на все остальное? Ибо с работой в деревнях тоже не очень задалось. Про лечить и учить понятно, это все от лукавого, главное куча земли. А там как карта ляжет - кто выжил, тот молодец и будет дальше возиться в земле неграмотным.
12:53:18 22-04-2025
Гость (12:33:18 22-04-2025) ... дайте за 2-го ребенка "двушку" ( квадратов 60). за треть... дайте.... дайте.... дайте....
папашек надо нормальных вылавливать, скажу я вам!
12:41:56 22-04-2025
Ну сколько там того НДФЛ? Пять-семь тысяч в месяц? Ну если брать реальные зп в том же АК. Вырастить ребенка на них невозможно, опять же - сделают верхний предел, как сейчас, или предел в месяц - и инициатива весело превратится в тыкву.
14:03:36 22-04-2025
как мы то своих в 90-е растили.. не понятно. И в 100 кв не жили. Не ныли