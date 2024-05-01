Депутаты Госдумы предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Авторы документа считают, что такое решение позволит обеспечить достойный уровень жизни россиян в условиях инфляции и снижения доходов населения из-за введения санкций

01 мая 2024, 14:51, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Госдуме предлагают увеличить размер МРОТ для россиян с 19,2 тыс. до 30 тыс. рублей. Как сообщает газета "Известия", соответствующий законопроект подготовил к внесению в нижнюю палату парламента глава комитета по труду Ярослав Нилов.

Авторы документа считают, что такое решение позволит обеспечить достойный уровень жизни россиян в условиях инфляции и снижения доходов населения из-за введения санкций. Депутаты отметили, что низкий уровень МРОТ приводит "к необоснованной дифференциации доходов населения", снижению спроса, тормозит рост ВВП, при этом увеличивая социальную напряженность и теневую экономику.

В пояснительной записке отмечается, что власти пытались изменить эту ситуацию путем изменения методики ежегодного установления МРОТ в процентном соотношении к медианной зарплате за предыдущий год. Вместе с тем парламентарии считают, что такой подход не привел к существенному увеличению благосостояния населения.