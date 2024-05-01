Депутаты Госдумы предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей
Авторы документа считают, что такое решение позволит обеспечить достойный уровень жизни россиян в условиях инфляции и снижения доходов населения из-за введения санкций
01 мая 2024, 14:51, ИА Амител
В Госдуме предлагают увеличить размер МРОТ для россиян с 19,2 тыс. до 30 тыс. рублей. Как сообщает газета "Известия", соответствующий законопроект подготовил к внесению в нижнюю палату парламента глава комитета по труду Ярослав Нилов.
Авторы документа считают, что такое решение позволит обеспечить достойный уровень жизни россиян в условиях инфляции и снижения доходов населения из-за введения санкций. Депутаты отметили, что низкий уровень МРОТ приводит "к необоснованной дифференциации доходов населения", снижению спроса, тормозит рост ВВП, при этом увеличивая социальную напряженность и теневую экономику.
В пояснительной записке отмечается, что власти пытались изменить эту ситуацию путем изменения методики ежегодного установления МРОТ в процентном соотношении к медианной зарплате за предыдущий год. Вместе с тем парламентарии считают, что такой подход не привел к существенному увеличению благосостояния населения.
15:34:40 01-05-2024
Вопрос не в том, сколько будет МРОТ. Сколько на него можно купить. Поднимут МРОТ-поднимут цены. Раньше зарплата и в миллионах была.
16:37:21 01-05-2024
Проблема в том, что для малого бизнеса такие зарплаты станут неприподъёмными. А это вызовет массовый уход компаний в тень. Чтобы выплатить зарплату всего лишь 10 сотрудникам, потребуется минимум 300 тысяч рублей в месяц. Значит, оборот должен измеряться уже миллионами. А это из области фантастики.
16:46:08 01-05-2024
Гость (15:34:40 01-05-2024) Вопрос не в том, сколько будет МРОТ. Сколько на него можно к... Все впереди...
18:20:14 01-05-2024
Согласны! Подымай!
18:54:58 01-05-2024
Предложить - совсем не значит , что повысят.
19:23:13 01-05-2024
А как же "санкции на пользу" ??? Странно. Хе-хе
22:45:41 01-05-2024
А пенсам - то от этого повышения будет какая выгода?
08:10:58 02-05-2024
Пенс (22:45:41 01-05-2024) А пенсам - то от этого повышения будет какая выгода? ... Пенсам доплачивают до МРОТ, только МРОТ для пенсионеров меньше, чем для работающих.
09:28:55 02-05-2024
Подобные вбросы, это называется бить по мозгам обывателя надеждами, что мы не идем на дно.
09:50:47 02-05-2024
Все равно разрыв между бедностью и богатыми , без среднего класса, это катастрофа и конец капитализма. А среднего класса сейчас нет совсем!
11:09:27 02-05-2024
на картинке 45 тысяч рублей, а не 30) даёшь 45!