Депутаты и чиновники проверили ремонт алтайских школ, разобранных почти до основания

Сразу два образовательных учреждения Шипуновского района получат вторую жизнь

11 апреля 2023, 14:00, ИА Амител

Ремонт школ в Шипуновском районе / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Более тысячи детей Шипуновского района начнут новый учебный год в отремонтированных школах. Там сейчас капитально обновляют сразу два учреждения. 7 апреля работы лично проверили председатель Алтайского краевого Заксобрания, секретарь реготделения "Единой России" Александр Романенко и замминистра образования и науки региона Лариса Терновая. Также с ними на объекты выехал депутат АКЗС Максим Кочев.

Капремонты идут в Шипуновской средней школе имени А.В. Луначарского и Урлаповской средней школе имени Н.В. Четырина. Обе они вошли в федеральную программу "Модернизация школьных систем образования", которую реализуют с 2022 года по инициативе "Единой России".

На школу в райцентре, где учатся почти 900 детей, выделили 230 млн рублей. Здание было построено в 1981 году и до этого его ни разу капитально не ремонтировали. Работы начались в мае и уже выполнены на 80%, хотя здания пришлось разобрать до основания. В школе обновили кровлю, пищеблок, спортзал, учебные классы и коридоры, заменили инженерные коммуникации, двери и окна, смонтировали систему видеонаблюдения. К 1 сентября установят новую мебель и современное оборудование.

"Мы планируем оцифровать школу: в каждый кабинет проведён интернет, чтобы учителя во время уроков могли выводить информацию на экран телевизора, подключённого к Сети, или пользовались проекторами", – рассказал исполняющий обязанности директора школы Алексей Романов.

В Урлаповской школе, где учатся 120 детей, капремонт стартовал месяц назад. Здание 1964 года постройки также почти полностью демонтировали, рассказала директор Елена Маслакова. Подрядчик заверил, что выполнит работы качественно и в срок.

"Ремонт этих социальных объектов инициирован президентом страны и находится на контроле Министерства просвещения РФ, Центрального исполнительного комитета "Единой России", родительской общественности. Вы делаете благое дело для жителей села, надеюсь, что 1 сентября 120 учеников придут в отремонтированное здание", – обратился к строителям Александр Романенко.

Лидер алтайских единороссов напомнил, что в 2023 году в крае капитально отремонтируют 27 школ. Из федерального бюджета на это выделено 1,2 млрд рублей. В прошлом году обновили 33 школы. Владимир Путин предложил сделать программу бессрочной. Капитальный ремонт школ будет по-прежнему находиться на контроле "Единой России" в рамках реализации народной программы партии, заверил Романенко.