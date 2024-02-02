Депутаты предложили поднять до 50 лет призывной возраст для получивших паспорт РФ

В Госдуме заявили, что мигранты уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются 30 лет, перед тем как получить паспорт РФ

02 февраля 2024, 14:51, ИА Амител

Солдаты-срочники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство, сообщает "Коммерсантъ".

Авторами инициативы выступили депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. По их мнению, сейчас мужчины-мигранты уклоняются от постановки на воинский учет или специально дожидаются достижения предельного призывного возраста (30 лет) и только потом получают российский паспорт.

"Наибольшую актуальность", как заявляют депутаты, этот вопрос приобрел в условиях проведения СВО. Подготовленный законопроект "позволит решить данные проблемы и восстановить справедливость", отмечают они.