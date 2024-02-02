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Депутаты предложили поднять до 50 лет призывной возраст для получивших паспорт РФ

В Госдуме заявили, что мигранты уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются 30 лет, перед тем как получить паспорт РФ

02 февраля 2024, 14:51, ИА Амител

Солдаты-срочники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Солдаты-срочники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство, сообщает "Коммерсантъ".

Авторами инициативы выступили депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. По их мнению, сейчас мужчины-мигранты уклоняются от постановки на воинский учет или специально дожидаются достижения предельного призывного возраста (30 лет) и только потом получают российский паспорт.

"Наибольшую актуальность", как заявляют депутаты, этот вопрос приобрел в условиях проведения СВО. Подготовленный законопроект "позволит решить данные проблемы и восстановить справедливость", отмечают они.

Госдума призыв в армию

Комментарии 11

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ффф

14:55:56 02-02-2024

лучше до 100

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Гость

16:29:00 02-02-2024

ффф (14:55:56 02-02-2024) лучше до 100... они до 150 живут

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Гость

15:02:00 02-02-2024

мигранты уклоняются от постановки на воинский учет --- не хотят. Они хотят чисто бабки

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Гость

15:19:47 02-02-2024

А почему только мигрантам? А откосившим в свое время от срочки по страшной болезни плоскостопие?

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Гость

16:43:46 02-02-2024

Гость (15:19:47 02-02-2024) А почему только мигрантам? А откосившим в свое время от сроч... Але, советские законы давно уже не работают, с плоскостопием отсрочку не дают.

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Гость

15:22:51 02-02-2024

"специально дожидаются достижения предельного призывного возраста (30 лет) и только потом получают российский паспорт" вот жеж негодяи! ну теперь то всё поправится... или будут ждать до 50 лет :)

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Гость

15:42:22 02-02-2024

С 18 лет в армию или в кишлак обратно. После армии вручить паспорт и обратно в кишлак.А кашолкам вообще въезд запретить , с них ни какого толку нет.

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Гость

16:10:16 02-02-2024

Во как! Мигранты уклоняются от получения российского паспорта!

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Гость

17:21:01 02-02-2024

Гость (16:10:16 02-02-2024) Во как! Мигранты уклоняются от получения российского паспорт... Мигранты уклоняются от получения российского паспорта --- до 30

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Гость

17:25:14 02-02-2024

Гость (16:10:16 02-02-2024) Во как! Мигранты уклоняются от получения российского паспорт... от получения российского паспорта --- не от паспорта, от воинского учета. Паспорт берут с удовольствием

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Гость

17:04:08 02-02-2024

Отбой. Володин не поддержал эту инициативу.

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