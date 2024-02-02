Депутаты предложили поднять до 50 лет призывной возраст для получивших паспорт РФ
В Госдуме заявили, что мигранты уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются 30 лет, перед тем как получить паспорт РФ
02 февраля 2024, 14:51, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство, сообщает "Коммерсантъ".
Авторами инициативы выступили депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. По их мнению, сейчас мужчины-мигранты уклоняются от постановки на воинский учет или специально дожидаются достижения предельного призывного возраста (30 лет) и только потом получают российский паспорт.
"Наибольшую актуальность", как заявляют депутаты, этот вопрос приобрел в условиях проведения СВО. Подготовленный законопроект "позволит решить данные проблемы и восстановить справедливость", отмечают они.
14:55:56 02-02-2024
лучше до 100
16:29:00 02-02-2024
ффф (14:55:56 02-02-2024) лучше до 100... они до 150 живут
15:02:00 02-02-2024
мигранты уклоняются от постановки на воинский учет --- не хотят. Они хотят чисто бабки
15:19:47 02-02-2024
А почему только мигрантам? А откосившим в свое время от срочки по страшной болезни плоскостопие?
16:43:46 02-02-2024
Гость (15:19:47 02-02-2024) А почему только мигрантам? А откосившим в свое время от сроч... Але, советские законы давно уже не работают, с плоскостопием отсрочку не дают.
15:22:51 02-02-2024
"специально дожидаются достижения предельного призывного возраста (30 лет) и только потом получают российский паспорт" вот жеж негодяи! ну теперь то всё поправится... или будут ждать до 50 лет :)
15:42:22 02-02-2024
С 18 лет в армию или в кишлак обратно. После армии вручить паспорт и обратно в кишлак.А кашолкам вообще въезд запретить , с них ни какого толку нет.
16:10:16 02-02-2024
Во как! Мигранты уклоняются от получения российского паспорта!
17:21:01 02-02-2024
Гость (16:10:16 02-02-2024) Во как! Мигранты уклоняются от получения российского паспорт... Мигранты уклоняются от получения российского паспорта --- до 30
17:25:14 02-02-2024
Гость (16:10:16 02-02-2024) Во как! Мигранты уклоняются от получения российского паспорт... от получения российского паспорта --- не от паспорта, от воинского учета. Паспорт берут с удовольствием
17:04:08 02-02-2024
Отбой. Володин не поддержал эту инициативу.