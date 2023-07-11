Депутаты проверили работы по благоустройству территорий в Алтайском крае

Всего в 2023 году в Алтайском крае обновят 175 объектов на 850 млн рублей

11 июля 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Единой России"

Единороссы проверили, как идут работы по благоустройству общественных и дворовых территорий в городах и райцентрах Алтайского края в рамках партийного проекта "Городская среда". Рейды прошли в большинстве муниципалитетов, где сейчас идет строительство и ремонт, сообщает пресс-служба "Единой России" (ЕР).

Барнаул

Например, в Центральном районе Барнаула в этом году благоустраивают восемь дворов. Один из них – в поселке Южном по улице Мусоргского, 21. Объект посетили городские депутаты Ирина Молчанова и Виталий Казаков вместе с главой района Максимом Сабыной. Здесь заасфальтируют более двух тысяч квадратных метров территории, установят детскую площадку, скамейки, малые архитектурные формы, обустроят парковку, тротуары и фасадное освещение.

"В этом дворе не просто новый асфальт появится, его значительно расширяют. Местные жители получат более просторную парковку. У кого в округе есть дети, рады строительству детской площадки. Также люди получат удобный выезд на основную магистраль", – отметила Ирина Молчанова.

Бийск

В Бийске депутаты ЕР оценивают не только текущие работы, но и объекты, которые будут благоустроены в 2024 году, это Парк "Победы" и сквер "Молодежный". Бийские депутаты Елена Речкова и Максим Железовский выехали на объекты, чтобы зафиксировать состояние территории перед началом ремонтных работ.

"Они станут нашей центральной достопримечательностью и отличным местом для отдыха и встреч с друзьями. Мы стремимся улучшить нашу городскую среду и создать уютные пространства для всех наших жителей", – сказал депутат Думы города Бийска Максим Железовский.

Белокуриха

В Белокурихе строительство пешеходных зон на улицах братьев Ждановых и Паустовского проверил председатель городского совета депутатов, секретарь Белокурихинского местного отделения Олег Акимов.

"Хорошо, что в этом году мы сможем благоустроить эти пешеходные артерии, так как ранее ходить по ним было затруднительно", – говорит Олег Акимов.

И другие населенные пункты

В Камне-на-Оби идут работы по обустройству Парка Победы. В Чарышском районе в селе Чарышское на площади имени Кулешова будет обустроена зона отдыха, где также установят фонтан. А в Косихинском районе в рамках проекта "Городская среда" объект уже открылся – это общественная многофункциональная спортивная площадка.

"В 2023 году проект реализуется достойными темпами. Таких проблем, которые были в 2020-2021 годах в ряде территорий, уже удалось избежать. У нас накоплен уже большой опыт реализации проекта "Городская среда", который работает с 2017 года. И все процедуры, такие, как подготовка проектно-сметной документации, проведение конкурсов по определению подрядчика и другие, прошли вовремя", – сказал координатор партийного проекта "Городская среда" в Алтайском крае, депутат АКЗС Игорь Панарин.