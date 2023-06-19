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Депутаты разработали закон о химической кастрации педофилов

В начале рабочей недели его направят на отзыв в правительство

19 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о химической кастрации педофилов. Об этом сообщает Baza.

Необходимость принятия закона представители партии объяснили тем, что количество преступлений против несовершеннолетних растет. В 2011 году ввести химическую кастрацию предлагал Дмитрий Медведев. Тогда законопроект подготовили, но правительство дало на него отрицательный отзыв, ссылаясь на высокий объем необходимых затрат.

В текущей ситуации, по мнению депутатов ЛДПР, такой аргумент является несущественным. 

Законопроект на отзыв правительства направят в начале рабочей недели.

Законопроекты

Комментарии 11

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Гость

13:26:18 19-06-2023

Зачем химическую? Лучше физическую - взмах топором и все готово, дешево и сердито.

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Гость

13:32:30 19-06-2023

механическая и быстрее и надежнее

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Палач

14:07:18 19-06-2023

Химическая, это чтобы типа больно небыло? Мы их еще и жалеем что ли? А они детей жалели? Думали о боли? Физическую и БЕЗ обезбаливающего!

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Гость

14:10:02 19-06-2023

А если "судебная" ошибка ?

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Гость

14:12:51 19-06-2023

Гость (14:10:02 19-06-2023) А если "судебная" ошибка ?... Если это выяснится, то и судью кастрировать.

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Гость

15:39:26 19-06-2023

Гость (14:12:51 19-06-2023) Если это выяснится, то и судью кастрировать.... И перешить причиндалы невинно осужденному. Дабы восстановить справедливость.

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Гость

15:40:03 19-06-2023

Какие недальновидные. Ведь депутатская неприкосновенность имеет ограниченный срок.

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Гость

15:46:03 19-06-2023

Гость (15:40:03 19-06-2023) Какие недальновидные. Ведь депутатская неприкосновенность им... Да это они пиарятся просто, попиарятся и... не примут)

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Гость

15:49:07 19-06-2023

Гость (13:26:18 19-06-2023) Зачем химическую? Лучше физическую - взмах топором и все гот... А как кастрация поможет в этом деле? Кастрация - удаление репродуктивных органов, то есть яичек, а функция полового члена сохраняется.

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Гость

16:04:26 19-06-2023

Гость (15:49:07 19-06-2023) А как кастрация поможет в этом деле? Кастрация - удаление ре... Так вместе с половым членом отрубать.

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Гость

21:54:26 19-06-2023

Давно пора а также ЛБГТ всех видов и направлений, проститутов и проституток.

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