Депутаты разработали закон о химической кастрации педофилов
В начале рабочей недели его направят на отзыв в правительство
19 июня 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о химической кастрации педофилов. Об этом сообщает Baza.
Необходимость принятия закона представители партии объяснили тем, что количество преступлений против несовершеннолетних растет. В 2011 году ввести химическую кастрацию предлагал Дмитрий Медведев. Тогда законопроект подготовили, но правительство дало на него отрицательный отзыв, ссылаясь на высокий объем необходимых затрат.
В текущей ситуации, по мнению депутатов ЛДПР, такой аргумент является несущественным.
Законопроект на отзыв правительства направят в начале рабочей недели.
13:26:18 19-06-2023
Зачем химическую? Лучше физическую - взмах топором и все готово, дешево и сердито.
13:32:30 19-06-2023
механическая и быстрее и надежнее
14:07:18 19-06-2023
Химическая, это чтобы типа больно небыло? Мы их еще и жалеем что ли? А они детей жалели? Думали о боли? Физическую и БЕЗ обезбаливающего!
14:10:02 19-06-2023
А если "судебная" ошибка ?
14:12:51 19-06-2023
Гость (14:10:02 19-06-2023) А если "судебная" ошибка ?... Если это выяснится, то и судью кастрировать.
15:39:26 19-06-2023
Гость (14:12:51 19-06-2023) Если это выяснится, то и судью кастрировать.... И перешить причиндалы невинно осужденному. Дабы восстановить справедливость.
15:40:03 19-06-2023
Какие недальновидные. Ведь депутатская неприкосновенность имеет ограниченный срок.
15:46:03 19-06-2023
Гость (15:40:03 19-06-2023) Какие недальновидные. Ведь депутатская неприкосновенность им... Да это они пиарятся просто, попиарятся и... не примут)
15:49:07 19-06-2023
Гость (13:26:18 19-06-2023) Зачем химическую? Лучше физическую - взмах топором и все гот... А как кастрация поможет в этом деле? Кастрация - удаление репродуктивных органов, то есть яичек, а функция полового члена сохраняется.
16:04:26 19-06-2023
Гость (15:49:07 19-06-2023) А как кастрация поможет в этом деле? Кастрация - удаление ре... Так вместе с половым членом отрубать.
21:54:26 19-06-2023
Давно пора а также ЛБГТ всех видов и направлений, проститутов и проституток.