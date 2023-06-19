Депутаты разработали закон о химической кастрации педофилов

В начале рабочей недели его направят на отзыв в правительство

19 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о химической кастрации педофилов. Об этом сообщает Baza.

Необходимость принятия закона представители партии объяснили тем, что количество преступлений против несовершеннолетних растет. В 2011 году ввести химическую кастрацию предлагал Дмитрий Медведев. Тогда законопроект подготовили, но правительство дало на него отрицательный отзыв, ссылаясь на высокий объем необходимых затрат.

В текущей ситуации, по мнению депутатов ЛДПР, такой аргумент является несущественным.

Законопроект на отзыв правительства направят в начале рабочей недели.