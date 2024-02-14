Депутаты захотели жестко наказывать водителей за перевозку детей без детского кресла
В Госдуме и Национальном автомобильном союзе предлагают забирать машины таких нарушителей на штрафстоянку
14 февраля 2024, 11:00, ИА Амител
За перевозку детей без бустера или детского кресла предложили наказывать не только штрафом, но и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку, сообщают "Известия".
С такой инициативой выступили депутаты Госдумы и Национальный автомобильный союз.
Поводом для ужесточения требований перевозки детей называют рост количества ДТП с их участием: в 2023 году число таких аварий выросло до 17,2 тыс. (+8,4% в сравнении с 2022-м), 607 несовершеннолетних (+11%) погибли.
Сейчас за провоз детей без бустера или кресла предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.
В ряде других стран, как отмечают авторы проекта, уже введены подобные меры, но для их реализации в России необходима соответствующая инфраструктура – например, чтобы ребенок не оказался с родителем на пустынной трассе в мороз после эвакуации авто.
11:11:06 14-02-2024
К чему???? ПСЕВДОЗАБОТА??? А статистика, когда душится народ, в том числе, детки??? И Б Д - имитация бурной деятельности!!! более важных забот-то и нет?!!!!
11:12:24 14-02-2024
Важно, чтоб не ДЕПУТАТЫ ЗАХОТЕЛИ", а НАРОДУ НЕОБХОДИМО БЫЛО! Батюшка ФРЭЙД наглядно демонстрирует статус "ХОТЕЙЧИКОВ" сильных мира сего! ПЕЧАЛЬНО!!!
14:08:41 14-02-2024
Гость (11:12:24 14-02-2024) Важно, чтоб не ДЕПУТАТЫ ЗАХОТЕЛИ", а НАРОДУ НЕОБХОДИМО БЫЛО!... А что делать если депутат заводик по производству кресел купил? Законодательный маркетинг...
11:14:06 14-02-2024
автомобиль на штрафстоянку , ребенка отпускать пешком ,так получается ?
11:22:53 14-02-2024
гость (11:14:06 14-02-2024) автомобиль на штрафстоянку , ребенка отпускать пешком ,так п... Детей в детдом. Машину конфисковать- продать, выручку в бюджет города.
22:59:39 14-02-2024
Гость (11:22:53 14-02-2024) Детей в детдом. Машину конфисковать- продать, выручку в бюдж... Водителя или водятельницу на урановые рудники. Пожизненно. Без права переписки
11:26:53 14-02-2024
т.е. едишь ты без бустера. остановили тебя в мороз...тачку на эвакуатор....а ты , ослепленный заботой, с ребенком, стоишь на обочине, ловишь попутку чтоб добраться до дому? причем попутку с бустером.... супер! кайф. Забота на выосте. Кроме наказаний наши депутаты могут думтаь о чем то другом? Сильно в себя поверили...
11:30:32 14-02-2024
Плетьми их бить.
11:49:47 14-02-2024
Ну да особенно высадить родителей с ребенком на трассе особенно если ночь/дождь/мороз/метель/... и хреначьте пешком по обочине километров за ..дцать на штрафстоянку за автомобилем обязательно с заходом в магазин за креслом.
12:26:51 14-02-2024
какие то полумеры, родителя в тюрьму, ребенка в детдом, машину в металлолом
12:45:01 14-02-2024
Автомобиль на штрафстоянку, родителей лишить родительских прав, ребёнка в детдом. Так для всех польза будет.
13:06:32 14-02-2024
Детское кресло должно иметь показания не по возрасту, а по росту ребенка.
13:28:03 14-02-2024
Депутаты уже давно враги народа как по классу.
13:38:59 14-02-2024
А мне совершенно без разницы как нерадивые родители возят своих детей. Главное что бы не истерили - дитятку угробили!!! а тот бегал по салону. ведь что такого?
14:33:51 14-02-2024
Теперь с детьми на такси не уедешь.
14:48:58 14-02-2024
В прошлом году случайным попутчиком был парень из Петербурга. Разговорились, оказалось, он работает в морге. Спрашиваю, очень трудная работа. Он ответил, что тяжелее всего, когда попадают дети; особенно много жертв автокатастроф, не пристёгнутые малыши гибнут в первую очередь, никогда не вози ребенка без детского кресла. Возможно, это в бОльшей степени проблемы больших городов, но всё же…
16:09:18 14-02-2024
Гость (14:48:58 14-02-2024) В прошлом году случайным попутчиком был парень из Петербург... он работает в морге...тяжелее всего, когда попадают дети... Гон. Работникам морга вообще пофиг. Да и нет такой закономерности.
17:01:21 14-02-2024
Гость (16:09:18 14-02-2024) Гон. Работникам морга вообще пофиг. Да и нет такой закономер... Пофиг-не пофиг - откуда ты знаешь, если с людьми не умеешь разговаривать , с тобой не делятся сокровенным? Ты не видишь закономерности, а человек обратил внимание. Молодой, наблюдательный.
15:13:40 14-02-2024
Как это может повлиять на количество ДТП с их участием?