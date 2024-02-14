Депутаты захотели жестко наказывать водителей за перевозку детей без детского кресла

В Госдуме и Национальном автомобильном союзе предлагают забирать машины таких нарушителей на штрафстоянку

14 февраля 2024, 11:00, ИА Амител

Детское автокресло / Фото: 68.мвд.рф

За перевозку детей без бустера или детского кресла предложили наказывать не только штрафом, но и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку, сообщают "Известия".

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы и Национальный автомобильный союз.

Поводом для ужесточения требований перевозки детей называют рост количества ДТП с их участием: в 2023 году число таких аварий выросло до 17,2 тыс. (+8,4% в сравнении с 2022-м), 607 несовершеннолетних (+11%) погибли.

Сейчас за провоз детей без бустера или кресла предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.

В ряде других стран, как отмечают авторы проекта, уже введены подобные меры, но для их реализации в России необходима соответствующая инфраструктура – например, чтобы ребенок не оказался с родителем на пустынной трассе в мороз после эвакуации авто.