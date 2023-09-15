Дерево рухнуло на машину в Барнауле
Также зацепило грузовик
15 сентября 2023, 18:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Дерево упало на легковой автомобиль в Барнауле, сообщает телеграм-канал Barnaul 22.
Инцидент случился 15 сентября во дворе между домами № 184 и 184а по улице Антона Петрова.
На снимке видно, что дерево вырвало из земли вместе с корнями. Помимо иномарки, ветки также задели и стоящий рядом грузовик с семечками.
О пострадавших информации нет. На месте происшествия работал Аварком.
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