Дерево рухнуло на машину в Барнауле

Также зацепило грузовик

15 сентября 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Дерево упало на легковой автомобиль в Барнауле, сообщает телеграм-канал Barnaul 22.

Инцидент случился 15 сентября во дворе между домами № 184 и 184а по улице Антона Петрова.

На снимке видно, что дерево вырвало из земли вместе с корнями. Помимо иномарки, ветки также задели и стоящий рядом грузовик с семечками.

О пострадавших информации нет. На месте происшествия работал Аварком.