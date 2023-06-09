Дерево упало на дорогу в Барнауле

На некоторое время заблокированы оказались все три полосы

09 июня 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле дерево рухнуло на проезжую часть на Павловском тракте. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Большой ствол дерева с пышной кроной завалился неподалёку от тротуара на пересечении Попова и Павловского тракта и оказался на дороге. В момент падения автомобилей под ним не было, так что обошлось без пострадавших.

На некоторое время две полосы дороги оказались перекрыты, однако никаких пробок в ночное время из-за этого не собралось.