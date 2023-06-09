Дерево упало на дорогу в Барнауле
На некоторое время заблокированы оказались все три полосы
09 июня 2023, 07:55, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле дерево рухнуло на проезжую часть на Павловском тракте. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Большой ствол дерева с пышной кроной завалился неподалёку от тротуара на пересечении Попова и Павловского тракта и оказался на дороге. В момент падения автомобилей под ним не было, так что обошлось без пострадавших.
На некоторое время две полосы дороги оказались перекрыты, однако никаких пробок в ночное время из-за этого не собралось.
11:52:51 09-06-2023
Кабзда Павлику!!! "Облысеет"!!!