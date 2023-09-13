Дерево упало на ребенка в бийском детсаду
Четырехлетний мальчик повредил ногу
13 сентября 2023, 10:29, ИА Амител
В Бийске гигантская ветка упала на четырехлетнего воспитанника детсада гимназии № 1, сообщили amic.ru в Следкоме и прокуратуре Алтайского края.
Инцидент случился днем 12 сентября во время прогулки. В результате произошедшего мальчик получил травму ноги. Его госпитализировали.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В региональной прокуратуре уточнили, что прокурор края Антон Герман поручил провести в детском саду проверку и оценить работу уполномоченных органов по содержанию территории учреждения.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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