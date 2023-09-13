Дерево упало на ребенка в бийском детсаду

Четырехлетний мальчик повредил ногу

13 сентября 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Бийске гигантская ветка упала на четырехлетнего воспитанника детсада гимназии № 1, сообщили amic.ru в Следкоме и прокуратуре Алтайского края.

Инцидент случился днем 12 сентября во время прогулки. В результате произошедшего мальчик получил травму ноги. Его госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В региональной прокуратуре уточнили, что прокурор края Антон Герман поручил провести в детском саду проверку и оценить работу уполномоченных органов по содержанию территории учреждения.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.