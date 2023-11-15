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Деревянко потерял 45 млн рублей на крипте и пытается отсудить компанию у друга

Тем временем на него подали заявление в полицию о мошенничестве — из-за инвестиций в ту же организацию

15 ноября 2023, 16:57, ИА Амител

Фото: соцсети Деревянко
Фото: соцсети Деревянко

На актера Павла Деревянко и его бизнес-партнера Григория Мулузяна подали заявление в полицию о мошенничестве. Как сообщает Shot, московский предприниматель якобы вложил в их совместную криптокомпанию более 1 млн рублей, однако обещанных денег не получил. При этом сам артист пытается отсудить у своего товарища организацию – на инвестиции в нее он сам потерял 45 млн рублей.

По информации канала, в прошлом году Деревянко вложился по совету Мулузяна в криптовалюты. Первая инвестиция оказалась успешной – актер вложил миллион и через месяц получил всю сумму и 10% сверху. После этого они основали компанию "Бии Соул" – доли поделили пополам. Деревянко подписал новый договор и перевел 45 млн рублей, а вскоре бизнес-партнер подал на него иск в суд на ту же сумму – за якобы совершенные Деревянко финансовые махинации.

Сейчас актер пытается через суд получить доступ к документам и бухгалтерии, а также перераспределить доли в "Бии Соул". Отметим, что генеральный директор компании – Гаяне Мулузян. Не исключено, что его бизнес-партнеру она приходится родственницей.

Одновременно с этим на них подали заявление в полицию. Предприниматель заявил, что заключил с Деревянко и Мулузяном три договора займа и всего с сентября 2022 года вложил в "Бии Соул" свыше 1 млн рублей. Денег он так и не получил. Еще один пострадавший – коллега артиста Артем Ткаченко – вложил 6 млн рублей и 10 биткойнов и также все потерял. Причем на подобную инвестицию он решился по совету Деревянко.

Происшествия Знаменитости

Комментарии 7

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Гость

17:19:10 15-11-2023

Какая Армяно-Деревянная история)))

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...

17:21:53 15-11-2023

Развели лохов

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Гость

17:33:42 15-11-2023

Новые приключения Буратино

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Гость

18:56:33 15-11-2023

Очень тягостная история.

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Гость

19:18:57 15-11-2023

Ещё на адвоката потратит....

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Гость

20:12:56 15-11-2023

После того, как он скупил горный участок в ГА, как то не сильно затрагивают его обвинения.

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Гость

06:56:18 16-11-2023

Гость (20:12:56 15-11-2023) После того, как он скупил горный участок в ГА, как то не сил... А ему запрещено землю покупать? А кому еще ты запрещаешь?

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