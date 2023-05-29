Деревянный дом загорелся в частном секторе Барнаула

К моменту прибытия пожарных расчётов крыша деревянного дома горела открытым пламенем. Кроме того, существовала угроза распространения и перехода огня на другие постройки

29 мая 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошёл в двухквартирном жилом доме в переулке Конева в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия пожарных расчётов крыша деревянного дома горела открытым пламенем. Кроме того, существовала угроза распространения и перехода огня на другие строения. Площадь возгорания на тот момент составляла 100 квадратных метров.

Благодаря слаженной работе пожарных огонь был оперативно ликвидирован, никто не пострадал. Причины происшествия сейчас устанавливаются.