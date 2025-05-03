Держите баланс. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 3 мая
Духовное равновесие наполнит вас силами для новых свершений
03 мая 2025, 06:30, ИА Амител
Суббота пройдет спокойно, поэтому у многих знаков зодиака будет возможность сохранить душевный баланс. Не ищите приключений сами – лучше проведите это время в умиротворении.
Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.
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День подталкивает вас к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к личным границам. Не бойтесь сказать нет даже близким, если чувствуете, что на вас давят.
Совет дня: сохраняйте внутреннее равновесие – оно важнее желания всем угодить.
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Вы окажетесь в центре внимания, даже если не планировали этого. Используйте этот момент, чтобы проявить лучшие качества и сделать важное заявление.
Совет дня: будьте искренни – это привлечет больше, чем любая игра.
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Интуиция сегодня особенно сильна, но логика может мешать вам ей доверять. Постарайтесь на время отключить рациональный анализ и просто почувствовать.
Совет дня: слушайте внутренний голос, даже если он противоречит фактам.
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Вы почувствуете острую потребность в порядке и контроле. Но окружающие могут не разделять вашей собранности – не злитесь, а попробуйте направить.
Совет дня: мягкость тоже может быть способом управления – попробуйте.
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