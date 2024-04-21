Дешевого жилья в России стало меньше

В городах-миллионерах квартир стоимостью до 1 млн рублей практически не осталось

21 апреля 2024, 08:35, ИА Амител

Строящийся дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/652234

В России количество квартир стоимостью до миллиона рублей снизилось до 1,7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на компанию "Этажи".

Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в России за год выросла на 13%, в новостройках – на 8,2%. Доля доступных вариантов стоимостью до 1 млн рублей сократилась на 34%, и сейчас составляет всего 1,7% от общего объема предложения.

В городах-миллионерах квартир стоимостью до 1 млн рублей не осталось. Самое большое их количество в Омске, Челябинске, Волгограде, Перми, Красноярске. Варианты жилья по такой цене отсутствуют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге.