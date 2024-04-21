Дешевого жилья в России стало меньше
В городах-миллионерах квартир стоимостью до 1 млн рублей практически не осталось
21 апреля 2024, 08:35, ИА Амител
В России количество квартир стоимостью до миллиона рублей снизилось до 1,7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на компанию "Этажи".
Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в России за год выросла на 13%, в новостройках – на 8,2%. Доля доступных вариантов стоимостью до 1 млн рублей сократилась на 34%, и сейчас составляет всего 1,7% от общего объема предложения.
В городах-миллионерах квартир стоимостью до 1 млн рублей не осталось. Самое большое их количество в Омске, Челябинске, Волгограде, Перми, Красноярске. Варианты жилья по такой цене отсутствуют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге.
"Еще несколько лет назад можно было приобрести по цене до 1 млн рублей пансионаты и комнаты в общежитиях. Сейчас большая часть такого жилья сконцентрирована за пределами больших городов, в старом жилом фонде и находится в неудовлетворительном состоянии. Самые дешевые варианты нередко требуют более тщательной проверки при проведении сделки", – сказал Александр Иванов, ведущий аналитик федеральной компании "Этажи".
09:02:44 21-04-2024
Капитан очевидность прямо!
09:06:59 21-04-2024
Один мил. уже не проходит в обще ни в чём . Квартиры стали многим уже не доступными .Да и продажи в городе так присели ,что просто полный штиль.На банковских рынках жилья прибавилось много квартир "банкротов" которых не смогли оплатить заёмщики. А у нас уже почти вся молодёжь в какой то степени заёмщики и это вовсе не радует. По всей вероятности ,что то (как всегда в августе) произойдёт с рублём.
09:20:55 21-04-2024
Сейчас и в деревне за миллион можно только завалюху купить, а вы про город....
09:26:56 21-04-2024
Ага... Рожайте детей...
10:48:07 21-04-2024
В Барнауле снять жилье молодым практически невозможно((( Ценник от 20 тыс на однушку+ коммуналка (((. А про "купить" молодой семье и говорить нечего! Хочется,чтобы в крае приняли какие-нибудь программы для молодых семей,иначе,наверное,скоро вся толковая молодежь уедет в другие регионы(((
11:13:43 21-04-2024
Очевидно и здесь виновен резкий рост доходов. Если уж яйца из-за него подорожали, что говорить про недвижимость