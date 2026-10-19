Пассажирам рекомендуют заранее проверить актуальное расписание

19 октября 2026, 10:17, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае из-за планового ремонта железнодорожных путей временно скорректируют график движения десяти пригородных поездов. Изменения начнут действовать с 23 октября, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД".

Обновленное расписание будет действовать 23, 25, 26, 28, 29 и 30 октября, а также 1 ноября. В зависимости от конкретного рейса время отправления и прибытия изменится в диапазоне от пяти минут до 6 часов 54 минут.

Корректировки затронут пригородные поезда на направлениях Барнаул — Рубцовск — Барнаул, Барнаул — Алейская, Рубцовск — Локоть — Рубцовск и Алейская — Локоть — Алейская.

Пассажирам рекомендуют заранее проверить актуальное расписание и учитывать временные изменения при планировании поездок.