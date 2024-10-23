Десятикратный рост. Как изменился интернет в Барнауле за последние годы

Эксперты рассказали, как выросли скорости и наполнение за десять лет

23 октября 2024, 14:40, ИА Амител erid: LjN8KRXHQ

"Дом.ру" / Фото предоставлено пресс-службой компании

Наш опыт пользования интернетом меняется быстрее, чем кажется. Всего за десять лет максимальная доступная скорость соединения с Всемирной паутиной выросла ровно в десять раз, а тарифы из простых вариантов "интернет + ТВ" превратились в целые библиотеки пакетных предложений, отвечающие самым разным запросам пользователей. Эксперты провайдера цифровых услуг "Дом.ру" рассказали, какие изменения за последнее десятилетие претерпела сама концепция интернет-тарифа и насколько за это время стало иным наше взаимодействие с глобальной сетью.

Наполнение

Еще несколько лет назад стандартными тарифами были предложения форматов "только интернет" и "интернет + ТВ", но сейчас они заметно теряют в популярности. Все больше пользователей переходят на пакетные, или комплексные тарифы. Помимо подключения интернета, наполнение здесь может быть самое разное – во многом это зависит от провайдеров. Например, "Дом.ру" предлагает персонализированный подход к наполнению пакетов – компания выпускает новые продукты на основе исследований рынка и опроса своих клиентов. Именно так в ассортименте появились пакеты "Гига + Movix"* с самой большой библиотекой видеоконтента и "Гейминг" с гигабитными скоростями и бонусами в "Мире танков" и "Мире кораблей" для любителей онлайн-игр.

Есть несколько причин для роста популярности таких тарифов. Во-первых, покупать все нужные услуги и оборудование вместе зачастую выходит дешевле, чем по отдельности. Во-вторых, все списания происходят в один день и через единый личный кабинет – так следить за расходами гораздо удобнее, чем при наличии нескольких подписок на разных онлайн-площадках. В-третьих, ведущие провайдеры прекрасно знают своих клиентов, поэтому собирают комплексные тарифы специально под их желания и потребности.

Скорости

Пожалуй, один из важнейших аспектов при выборе тарифа – это заявленная скорость. В этом смысле за десять лет произошли колоссальные изменения. Если в 2014-м самый доступный, но при этом самый "медленный" тариф "Дом.ру" позволял пользоваться интернетом на скорости 25 Мбит/с, то сегодня минимально доступная скорость выросла в четыре раза – до 100 Мбит/с. Что интересно, сегодняшний минимум десять лет назад был максимумом – тогда за 1050 рублей в месяц можно было подключить тариф 100 Мбит/с + 128 телеканалов в придачу.

В 2024 году максимальная скорость выросла в десять раз: благодаря модернизированным сетям и современному оборудованию сейчас в Барнауле можно подключить тарифы со скоростью до 1 Гбит/с.

Поддержка и сервис

Раньше основным каналом связи с провайдером чаще всего оставался звонок на горячую линию службы поддержки. В некоторых случаях с компанией можно было связаться, отправив письмо из личного кабинета или оставив сообщение на форуме. В 2024 году способов связи стало гораздо больше. С хорошим современным провайдером можно связаться в нескольких удобных для пользователя каналах: в социальных сетях и в чате на сайте или в мобильном приложении.

Больше чем интернет

Современный провайдер – это нечто гораздо большее, чем доступ в интернет на небольшой скорости и стандартный пакет телеканалов. Сегодня у пользователей есть огромный выбор от самых нужных, но при этом всегда качественных услуг, до наполненных полезными сервисами и дополнительными преимуществами пакетных предложений. Подобрать подходящий для себя пакетный тариф и задать вопрос отзывчивой команде поддержки можно на сайте "Дом.ру".

Самая большая коллекция мультиков, библиотека детского контента (более 2260 единиц), в сравнении с девятью другими аудиовизуальными сервисами, по результатам исследования uFORCE (ИП Перцовский Р.Е.) за 15.04.2024-27.05.2024. Абонентам тарифа линейки "Гейминг" предоставляется доступ к игровым опциям "Мир Танков", "Мир Кораблей" (ООО "Леста Геймс Эдженси") на период пользования тарифом. Игровые бонусы – со дня первоначального входа в игровую опцию после подключения тарифа линейки "Гейминг".

* Movix ("Мувикс"); uFORCE ("Юфорс")

АО "ЭР-Телеком Холдинг"

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