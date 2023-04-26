Десятки человек в Кении заморили себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом"

Из земли уже извлекли тела около сотни прихожан церкви

26 апреля 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На ферме около города Малинди в Кении обнаружили массовое захоронение около сотни тел. Об этом сообщает Baza.

Территория принадлежит пастору Полу Маккензи Нтенге. Следствие считает, что он убедил прихожан своей церкви поститься до смерти, чтобы "встретиться с Иисусом". Тела последователей он закапывал на своём участке.

Для проведения проповедей Нтенге организовал церковь "Благая весть" При первом обыске здесь нашли 15 истощённых человек, некоторые из которых позднее умерли.

По данным Красного креста, пропавшими считаются 112 человек. Нтенге арестовали, однако некоторые его последователи могут скрываться в лесу.