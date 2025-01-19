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Десятки домов Барнаула остались без воды из-за повреждения в колодце

Специалисты назвали ориентировочное время устранения повреждения

19 января 2025, 17:56, ИА Амител

Авария на проспекте Коммунаров, 62 / Фото: t.me/rvk_brn
Авария на проспекте Коммунаров, 62 / Фото: t.me/rvk_brn

В Барнауле на проспекте Коммунаров, 62, в водопроводном колодце произошло повреждение. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты перекрыли водопровод диаметром 150 мм.

На время работ воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Парашютная, 30-48,  23-41;
  • ул. Пригородная, 29-48, 21-41;
  • ул. Восточная, 26-46, 33-63;
  • ул. Заречная, 38-52, 27-43;
  • ул. Юрина, 46-60, 59-75.

"Ориентировочное время устранения – 19:30", – сказали в водоканале.

Для горожан организован подвоз воды по заявкам.

вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 5

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Светлана

18:04:34 19-01-2025

Уже привыкла иметь небольшой запас воды на попить, помыть руки ...Попить обновляю каждый день.))

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Гость

07:14:42 20-01-2025

А мы вот не набрали. Сидим теперь без воды.

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Гость

08:24:34 20-01-2025

Много аварий, морозы потому-что. Зима такая выдалась

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Гость

09:09:00 20-01-2025

Гость (08:24:34 20-01-2025) Много аварий, морозы потому-что. Зима такая выдалась... Где морозы? Вы откуда, с Салехарда?

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Гость

10:09:52 20-01-2025

Гость (08:24:34 20-01-2025) Много аварий, морозы потому-что. Зима такая выдалась... -2 на улице, морозы однако :-)

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