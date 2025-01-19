Десятки домов Барнаула остались без воды из-за повреждения в колодце

Специалисты назвали ориентировочное время устранения повреждения

19 января 2025, 17:56, ИА Амител

Авария на проспекте Коммунаров, 62 / Фото: t.me/rvk_brn

В Барнауле на проспекте Коммунаров, 62, в водопроводном колодце произошло повреждение. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты перекрыли водопровод диаметром 150 мм.

На время работ воды не будет по следующим адресам:

ул. Парашютная, 30-48, 23-41;

ул. Пригородная, 29-48, 21-41;

ул. Восточная, 26-46, 33-63;

ул. Заречная, 38-52, 27-43;

ул. Юрина, 46-60, 59-75.

"Ориентировочное время устранения – 19:30", – сказали в водоканале.

Для горожан организован подвоз воды по заявкам.