Десятки домов Барнаула остались без воды из-за повреждения в колодце
Специалисты назвали ориентировочное время устранения повреждения
19 января 2025, 17:56, ИА Амител
Авария на проспекте Коммунаров, 62 / Фото: t.me/rvk_brn
В Барнауле на проспекте Коммунаров, 62, в водопроводном колодце произошло повреждение. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Специалисты перекрыли водопровод диаметром 150 мм.
На время работ воды не будет по следующим адресам:
- ул. Парашютная, 30-48, 23-41;
- ул. Пригородная, 29-48, 21-41;
- ул. Восточная, 26-46, 33-63;
- ул. Заречная, 38-52, 27-43;
- ул. Юрина, 46-60, 59-75.
"Ориентировочное время устранения – 19:30", – сказали в водоканале.
Для горожан организован подвоз воды по заявкам.
18:04:34 19-01-2025
Уже привыкла иметь небольшой запас воды на попить, помыть руки ...Попить обновляю каждый день.))
07:14:42 20-01-2025
А мы вот не набрали. Сидим теперь без воды.
08:24:34 20-01-2025
Много аварий, морозы потому-что. Зима такая выдалась
09:09:00 20-01-2025
Гость (08:24:34 20-01-2025) Много аварий, морозы потому-что. Зима такая выдалась... Где морозы? Вы откуда, с Салехарда?
10:09:52 20-01-2025
Гость (08:24:34 20-01-2025) Много аварий, морозы потому-что. Зима такая выдалась... -2 на улице, морозы однако :-)