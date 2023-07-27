Десятки домов лишились холодной воды из-за аварии в Индустриальном районе Барнаула
На месте работают сотрудники водоканала
27 июля 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле на Солнечной Поляне устраняют коммунальную аварию, которая случилась по адресу ул. Багряная, 60 / Лиственничная, 117, сообщает мэрия.
Специалисты водоканала уже остановили выход воды на поверхность. Причиной послужил износ стального оборудования.
Из-за неполадок без холодной воды остались дома, расположенные по следующим адресам: ул. Багряная, 54-58, ул. Лиственничная, 44-62, 81-119.
09:46:45 27-07-2023
Придурку, который все сети засрал, что у него нет горячей воды и он уже воняет, отключили и холодную
11:34:49 27-07-2023
БЛЛЛЛЛЛЛИН!!!!!!!!! "износ стального оборудования"!!!!!!!!!!!!!!!! АААААААААААААА????????? В какой момент сети и задвижки стали "стальным оборудованием". "Как осла не наряжай он все равно конем не станет"! Ау, пресслужба Администрации, Вам чет там лишних букв отсыпали)))))))