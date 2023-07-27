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Десятки домов лишились холодной воды из-за аварии в Индустриальном районе Барнаула

На месте работают сотрудники водоканала

27 июля 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле на Солнечной Поляне устраняют коммунальную аварию, которая случилась по адресу ул. Багряная, 60 / Лиственничная, 117, сообщает мэрия.

Специалисты водоканала уже остановили выход воды на поверхность. Причиной послужил износ стального оборудования.

Из-за неполадок без холодной воды остались дома, расположенные по следующим адресам: ул. Багряная, 54-58, ул. Лиственничная, 44-62, 81-119.

Барнаул

Комментарии 2

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Гость

09:46:45 27-07-2023

Придурку, который все сети засрал, что у него нет горячей воды и он уже воняет, отключили и холодную

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Гость

11:34:49 27-07-2023

БЛЛЛЛЛЛЛИН!!!!!!!!! "износ стального оборудования"!!!!!!!!!!!!!!!! АААААААААААААА????????? В какой момент сети и задвижки стали "стальным оборудованием". "Как осла не наряжай он все равно конем не станет"! Ау, пресслужба Администрации, Вам чет там лишних букв отсыпали)))))))

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