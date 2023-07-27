Десятки домов лишились холодной воды из-за аварии в Индустриальном районе Барнаула

На месте работают сотрудники водоканала

27 июля 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле на Солнечной Поляне устраняют коммунальную аварию, которая случилась по адресу ул. Багряная, 60 / Лиственничная, 117, сообщает мэрия.

Специалисты водоканала уже остановили выход воды на поверхность. Причиной послужил износ стального оборудования.

Из-за неполадок без холодной воды остались дома, расположенные по следующим адресам: ул. Багряная, 54-58, ул. Лиственничная, 44-62, 81-119.