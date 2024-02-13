Десятки домов остались без холодной воды из-за аварии на улице Матросова в Барнауле
В районе аварии частично ограничили движение транспорта
13 февраля 2024, 10:29, ИА Амител
Место коммунальной аварии на Матросова / Изображение: 2ГИС
"Росводоканал Барнаул" устраняет коммунальную аварию по ул. Матросова, 12, сообщили в телеграм-канале предприятия.
Из-за случившегося ограничили проезд по четной стороне улицы в районе дома № 12, а также отключили холодную воду по адресам:
- ул. Матросова, 3, 3б, 4, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9, 9б, 9в, 9д, 9и, 11, 13, 15, 19-29, 30-42;
- ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 1-19а, 8, 10;
- ул. Главная, 33-37а, 36-72;
- ул. Бехтерева, 2, 15-57.
Автомобиль с водой для нуждающихся расположен между домами № 5 и № 11 по улице Матросова. О сроках завершения работ в "Росводоканале" не уточнили.
11:55:01 13-02-2024
хмм. вроде чинили 2 дня назад.
15:40:19 13-02-2024
шо, опять???