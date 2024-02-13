НОВОСТИОбщество

Десятки домов остались без холодной воды из-за аварии на улице Матросова в Барнауле

В районе аварии частично ограничили движение транспорта

13 февраля 2024, 10:29, ИА Амител

Место коммунальной аварии на Матросова / Изображение: 2ГИС
Место коммунальной аварии на Матросова / Изображение: 2ГИС

"Росводоканал Барнаул" устраняет коммунальную аварию по ул. Матросова, 12, сообщили в телеграм-канале предприятия.

 Из-за случившегося ограничили проезд по четной стороне улицы в районе дома № 12, а также отключили холодную воду по адресам:

  • ул. Матросова, 3, 3б, 4, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9, 9б, 9в, 9д, 9и, 11, 13, 15, 19-29, 30-42;
  • ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 1-19а, 8, 10;
  • ул. Главная, 33-37а, 36-72;
  • ул. Бехтерева, 2, 15-57.

Автомобиль с водой для нуждающихся расположен между домами № 5 и № 11 по улице Матросова. О сроках завершения работ в "Росводоканале" не уточнили.

Барнаул коммунальная авария

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:55:01 13-02-2024

хмм. вроде чинили 2 дня назад.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:19 13-02-2024

шо, опять???

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Швеция вступила в НАТО
16 часов назад  5

Все новости

Новости партнеров