Десятки домов остались без холодной воды из-за аварии в Барнауле

Из-за ремонтных работ перекроют часть улицы Челюскинцев

10 января 2024, 08:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудники барнаульского "Росводоканала" 10 января устраняют повреждение по ул. Челюскинцев, 102, сообщили в телеграм-канале организации.

Из-за аварии без холодной воды остались десятки домов в центре города:

ул. Челюскинцев, 90, 92, 102;

ул. Молодежная, 156-170, 143-149, 168а, 172, 172а, 172а/1, 172/1, 172/3, 172/4;

ул. Шевченко, 160;

пер. Магнитный, 68-78, 69-77;

ул. Победная, 122-138, 181-199, 179, 185, 203, 203/2, 203а, 203б, 203в, 203г, 203д, 203е;

проезд Полюсный, 75-91, 81, 83, 89.

Кроме того, с 10 утра до полуночи перекроют движение транспорта по четной стороне улицы Челюскинцев на участке от Молодежной до Победной. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Воду тем временем подвозят по заявкам. Телефон для справок: 500-101.