Десятки домов остались без холодной воды на барнаульской улице

На трубопроводе выявили повреждение

19 сентября 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на улице Есенина, 179, сообщили в городском водоканале.

"Холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Есенина, 127-181, 98-146. Подвоз воды – по заявкам", – рассказали в телеграм-канале предприятия.

Ориентировочно, повреждение устранят к 20:30.

Напомним, 19 сентября больше чем на сутки отключили горячую воду в поселке Восточном.