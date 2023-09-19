Десятки домов остались без холодной воды на барнаульской улице
На трубопроводе выявили повреждение
19 сентября 2023, 12:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на улице Есенина, 179, сообщили в городском водоканале.
"Холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Есенина, 127-181, 98-146. Подвоз воды – по заявкам", – рассказали в телеграм-канале предприятия.
Ориентировочно, повреждение устранят к 20:30.
Напомним, 19 сентября больше чем на сутки отключили горячую воду в поселке Восточном.
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