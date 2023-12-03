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Десятки домов остались без света из-за непогоды в Барнауле

В некоторых районах из-за отсутствия электричества ограничивали подачу воды

03 декабря 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии
Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле из-за непогоды десятки домов остались без электричества. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Света не было в поселках Научный Городок, Березовка. Временно останавливалась работа котельной и водозабора. 

"Специалистами "Пригородные РЭС" оперативно устранено повреждение, электроснабжение жилых домов и коммунальных объектов восстановлено", – сказано в сообщении.

Также проблемы с водоснабжением и отоплением возникли в поселке Центральном. Здесь энергетики также решили возникшую проблему.

Телефоны диспетчерских служб: 

– Железнодорожный район – 62-56-95;
– Индустриальный район – 47-51-83;
– Ленинский район – 54-44-49;
– Октябрьский район – 24-74-98;
– Центральный район – 63-08-25;
– Единая дежурная диспетчерская служба города – 29-91-88.

Барнаул Погода

Комментарии 1

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Гость

20:19:03 03-12-2023

О какой непогоде в какой день речь?

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