Десятки домов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на ВРЗ в Барнауле

Отключение затронуло детсады, школы и медицинские учреждения

05 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: amic.ru

В Барнауле в районе ВРЗ из-за коммунальной аварии на трубопроводе диаметром 300 мм часть домов осталась без отопления и горячей воды.

Как сообщили в СГК, неполадки устраняют две бригады и две автомобильные мастерские аварийно-восстановительных работ (МАВР).

Тепла и горячей воды тем временем нет по адресам:

ул. 9-го Января, 88, 90, 92, 94, 99, 101, 102, 104;

ул. Водопроводная, 76, 89, 91, 93, 95, 99, 99а, 101, 109, 111, 113, 120, 122;

ул. Смольная, 46, 48, 50, 50а;

ул. Цаплина, 106, 108, 112, 127;

ул. Воровского, 106а, 108, 108а, 111, 113, 115, 115а, 123, 125;

ул. Красносельская, 82, 94, 96;

ул. Октябрят, 29, 38, 44;

ул. Ким, 8, 33.

"Среди объектов, попавших под отключение, три детских сада, две школы, два медицинских учреждения", – отмечают энергетики.

Восстановить подачу ресурса планируют после 22:00.