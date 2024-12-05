Десятки домов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на ВРЗ в Барнауле
Отключение затронуло детсады, школы и медицинские учреждения
05 декабря 2024, 14:00, ИА Амител
Отопительный сезон / Фото: amic.ru
В Барнауле в районе ВРЗ из-за коммунальной аварии на трубопроводе диаметром 300 мм часть домов осталась без отопления и горячей воды.
Как сообщили в СГК, неполадки устраняют две бригады и две автомобильные мастерские аварийно-восстановительных работ (МАВР).
Тепла и горячей воды тем временем нет по адресам:
- ул. 9-го Января, 88, 90, 92, 94, 99, 101, 102, 104;
- ул. Водопроводная, 76, 89, 91, 93, 95, 99, 99а, 101, 109, 111, 113, 120, 122;
- ул. Смольная, 46, 48, 50, 50а;
- ул. Цаплина, 106, 108, 112, 127;
- ул. Воровского, 106а, 108, 108а, 111, 113, 115, 115а, 123, 125;
- ул. Красносельская, 82, 94, 96;
- ул. Октябрят, 29, 38, 44;
- ул. Ким, 8, 33.
"Среди объектов, попавших под отключение, три детских сада, две школы, два медицинских учреждения", – отмечают энергетики.
Восстановить подачу ресурса планируют после 22:00.
14:56:51 05-12-2024
Каждый год идёт повышение коммунальных услуг, а аварии всё увеличиваются! Спасибо пока погода шепчет и нет морозов! Вопрос один, где деньги Зин!
18:00:48 05-12-2024
Владимир (14:56:51 05-12-2024) Каждый год идёт повышение коммунальных услуг, а аварии всё у... Деньги там же, где и сокровища тёщи Кисы Воробьянинова. Они уже давно овеществлены, превращены в особняки, яхты, золото, счета в долларах и евро, акции богатейших компаний мира и так далее. А советской инфраструктуре уже минимум 30 лет, чаще больше. Уверяю вас, кабы всех чиновников пересадить на советские авто возрастом не менее 40 лет (примерно как барнаульские трамваи), многое и быстро могло бы сдвинуться с места. Но кто будет пересаживать? Чиновники с тем же происхождением состояний? Вопрос риторический, и вывод понятный. Везде, по всему миру кризис управления, будь то диктатура, будь то супердемократия. Нужен качественный скачок, изменение структур. Хватит ли нашей жизни на это ? - тоже вопрос риторический.
06:59:43 06-12-2024
Гость (18:00:48 05-12-2024) Деньги там же, где и сокровища тёщи Кисы Воробьянинова. Они ... Мож не на авто... А просто пересажать...
17:17:11 05-12-2024
У нас скоро весь город без отопления и горячей воды останется. За южными мастерскими. У нас на улице силикатной в районе строения 26. Крупный городской снегоотвал. Где за день проходит много самосвалов со снегом. Труба несущая горячую воду диаметром 800. Образует ворота в этот отвал. Все бы нечего но эти ворота постоянно бьют не опущенными кузовами торопливые водители самосвалов. Там давно уже нет утеплителя на трубе и вмятины от кузовов. Вопрос крупной техногенной аварии только во времени. Сьездийте и посмотрите и обяжите хозяев отвала поставить хотя бы габаритные ворота. Спасите город пока не поздно.