Десятки домов останутся без горячей воды в Барнауле 5 июля
Отключение продлится 12 часов
05 июля 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 5 июля отключат горячую воду по некоторым адресам, сообщили в СГК.
Временные неудобства продлятся с 09:00 до 21:00. Они будут связаны в проведением работ на теплосети в районе дома № 121 по улице Водопроводной.
"Мы установим заглушки и смонтируем обводную линию, чтобы обеспечивать горячей водой жителей микрорайона ВРЗ весь период, пока будет идти перекладка 280 метров теплосети в районе улиц Водопроводной и Парижской Коммуны", – пояснили в компании.
Отключение затронет 49 многоквартирных и три частных дома, а также три детсада, три школы и два учреждения здравоохранения. Вот список адресов:
18:08:50 04-07-2023
не страшно!! потерпим!!!