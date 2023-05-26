Десятки домов в Барнауле отключили от холодной воды из-за аварии
В ближайшее время на улице Фурманова организуют подвоз ресурса
26 мая 2023, 08:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Коммунальная авария на улице Фурманова, 26а, произошла в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Десятки домов в одном из районов города остались без ресурса. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.
В центре города может наблюдаться снижение напора воды. Улицы, которых коснулась авария, также можно посмотреть по ссылке.
Специалисты водоканала решают проблему. Скоро будет организован подвоз воды на Фурманова, 26.
08:54:11 26-05-2023
Мы теперь, видимо, каждые два дня будем без воды сидеть? А главное, отлично устроились - на Красноармейском воды нет, а они пишут - снижено давление. Это, как я понимаю, чтобы водовозки не гонять?
08:56:38 26-05-2023
Гость (08:54:11 26-05-2023) Мы теперь, видимо, каждые два дня будем без воды сидеть? А г... на верхних этажах воды нет. на нижних есть, но слабовато течет
09:01:26 26-05-2023
Гость (08:54:11 26-05-2023) Мы теперь, видимо, каждые два дня будем без воды сидеть? А г... А на каком этаже вы живете? Если на 1-2 этаже - то вода есть, на 9-м этаже ее конечно нет, ибо нет напора воды.
09:05:42 26-05-2023
ыть (09:01:26 26-05-2023) А на каком этаже вы живете? Если на 1-2 этаже - то вода ест... На третьем) И нет, мне не легче оттого, что на первом она, может быть, есть)
08:57:17 26-05-2023
это диверсии против центровых. их проводят жители выселок
09:17:37 26-05-2023
На Молодежке тоже нет воды.
09:39:04 26-05-2023
Росводоканал, ау!!! Долго еще издеваться будете над людьми??? Вторая авария за три дня!!! Я плачу за коммуналку вовремя!!! Почему у вас аварии?? Или надо на Вас уже в Поокурктуру писать??
09:45:54 26-05-2023
Вчера же в том районе тоже авария была, это как?
09:49:24 26-05-2023
Позавчера. Ну да, получается, как в первом комменте тут, каждые 2 дня
11:33:38 26-05-2023
а с Крупской на Фурманова за водой идти? Пол города похоже без воды, а они только туда возят
11:47:59 26-05-2023
Прокуратуре пора возбудиться! Я не для того покупал квартиру в Благополучном Центре, чтобы перед работой в толчке из ведра смывать горячей водой!!! Уже второй день подряд!
11:49:17 26-05-2023
Гость (11:47:59 26-05-2023) Прокуратуре пора возбудиться! Я не для того покупал квартиру... так горячей тоже нет
12:14:47 26-05-2023
Гость (11:47:59 26-05-2023) Прокуратуре пора возбудиться! Я не для того покупал квартиру... так там коммуникации гнилые
13:11:34 26-05-2023
Гость (09:39:04 26-05-2023) Росводоканал, ау!!! Долго еще издеваться будете над людьми??... че разоралась то? написали, же авария, не специально же отключают. истеричка
00:10:48 27-05-2023
Включили в 9 вечера Спасибо и на том А то автобаба вещала про 8 утра уже