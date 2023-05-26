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Десятки домов в Барнауле отключили от холодной воды из-за аварии

В ближайшее время на улице Фурманова организуют подвоз ресурса

26 мая 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Коммунальная авария на улице Фурманова, 26а, произошла в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Десятки домов в одном из районов города остались без ресурса. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

В центре города может наблюдаться снижение напора воды. Улицы, которых коснулась авария, также можно посмотреть по ссылке.

Специалисты водоканала решают проблему. Скоро будет организован подвоз воды на Фурманова, 26.

Барнаул

Комментарии 15

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Гость

08:54:11 26-05-2023

Мы теперь, видимо, каждые два дня будем без воды сидеть? А главное, отлично устроились - на Красноармейском воды нет, а они пишут - снижено давление. Это, как я понимаю, чтобы водовозки не гонять?

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Гость

08:56:38 26-05-2023

Гость (08:54:11 26-05-2023) Мы теперь, видимо, каждые два дня будем без воды сидеть? А г... на верхних этажах воды нет. на нижних есть, но слабовато течет

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ыть

09:01:26 26-05-2023

Гость (08:54:11 26-05-2023) Мы теперь, видимо, каждые два дня будем без воды сидеть? А г... А на каком этаже вы живете? Если на 1-2 этаже - то вода есть, на 9-м этаже ее конечно нет, ибо нет напора воды.

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Гость

09:05:42 26-05-2023

ыть (09:01:26 26-05-2023) А на каком этаже вы живете? Если на 1-2 этаже - то вода ест... На третьем) И нет, мне не легче оттого, что на первом она, может быть, есть)

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Гость

08:57:17 26-05-2023

это диверсии против центровых. их проводят жители выселок

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Гость

09:17:37 26-05-2023

На Молодежке тоже нет воды.

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Гость

09:39:04 26-05-2023

Росводоканал, ау!!! Долго еще издеваться будете над людьми??? Вторая авария за три дня!!! Я плачу за коммуналку вовремя!!! Почему у вас аварии?? Или надо на Вас уже в Поокурктуру писать??

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Гость

09:45:54 26-05-2023

Вчера же в том районе тоже авария была, это как?

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Гость

09:49:24 26-05-2023

Позавчера. Ну да, получается, как в первом комменте тут, каждые 2 дня

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Гость

11:33:38 26-05-2023

а с Крупской на Фурманова за водой идти? Пол города похоже без воды, а они только туда возят

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Гость

11:47:59 26-05-2023

Прокуратуре пора возбудиться! Я не для того покупал квартиру в Благополучном Центре, чтобы перед работой в толчке из ведра смывать горячей водой!!! Уже второй день подряд!

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Гость

11:49:17 26-05-2023

Гость (11:47:59 26-05-2023) Прокуратуре пора возбудиться! Я не для того покупал квартиру... так горячей тоже нет

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Гость

12:14:47 26-05-2023

Гость (11:47:59 26-05-2023) Прокуратуре пора возбудиться! Я не для того покупал квартиру... так там коммуникации гнилые

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Гость

13:11:34 26-05-2023

Гость (09:39:04 26-05-2023) Росводоканал, ау!!! Долго еще издеваться будете над людьми??... че разоралась то? написали, же авария, не специально же отключают. истеричка

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Гость

00:10:48 27-05-2023

Включили в 9 вечера Спасибо и на том А то автобаба вещала про 8 утра уже

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