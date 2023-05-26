Десятки домов в Барнауле отключили от холодной воды из-за аварии

В ближайшее время на улице Фурманова организуют подвоз ресурса

26 мая 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Коммунальная авария на улице Фурманова, 26а, произошла в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Десятки домов в одном из районов города остались без ресурса. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

В центре города может наблюдаться снижение напора воды. Улицы, которых коснулась авария, также можно посмотреть по ссылке.

Специалисты водоканала решают проблему. Скоро будет организован подвоз воды на Фурманова, 26.