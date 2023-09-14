Десятки домов в центре Барнаула останутся без горячей воды
Ограничение продлится до 15 сентября
14 сентября 2023, 09:25, ИА Амител
Десятки домов в центре Барнаула останутся без горячей воды, сообщили в мэрии.
Отмечается, что подачу ГВС ограничат с 10:00 14 сентября до 24:00 15 сентября. В это время энергетики на участке перекладки теплосети напротив театра Драмы сделают врезку временного трубопровода в действующую сеть.
В связи с этим горячую воду отключат по следующим адресам:
09:46:07 14-09-2023
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