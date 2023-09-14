Ограничение продлится до 15 сентября

14 сентября 2023, 09:25, ИА Амител

Десятки домов в центре Барнаула останутся без горячей воды, сообщили в мэрии.

Отмечается, что подачу ГВС ограничат с 10:00 14 сентября до 24:00 15 сентября. В это время энергетики на участке перекладки теплосети напротив театра Драмы сделают врезку временного трубопровода в действующую сеть.

В связи с этим горячую воду отключат по следующим адресам: