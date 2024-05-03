Десятки тонн пасхальных сладостей изготовят алтайские пекарни и комбинаты к Пасхе

Без обязательного угощения в праздник не останется никто

03 мая 2024, 22:02, ИА Амител

Пасха / Фото: пресс-служба управления Алтайского края по пищевой промышленности

Светлый православный праздник Пасха наступит уже в это воскресенье, 5 мая. Как сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, крупнейшие предприятия региона в области производства хлеба и выпечки уже начали печь праздничное лакомство.

Хлебокомбинат "Алтайские закрома" собирается приготовить два вида куличей: традиционный из сдобного теста с добавлением изюма, украшенный глазурью, и уже полюбившийся покупателям кулич на основе бисквитного теста. Продать собираются свыше 3 тонн продукции. Свои оригинальные куличи также предложат Новоалтайский хлебокомбинат и "Русский хлеб".

В сети пекарен "Хлебниково" рассказали, что запланировали выпечь не менее 3 тысяч пасхальных куличей. Для этого разработали новую закваску, проработали рецептуру и выпекли пробную партию.

"Как всегда порадуем своих покупателей свежей, вкусной и ароматной продукцией. Главный секрет – точно соблюдать весь технологический процесс", – отметили в пекарне.

В пекарне "Алтайский каравай" тоже готовы порадовать покупателей качественной выпечкой. Еще на прошлой неделе сделали контрольный замес и пробную партию куличей. В пекарне Косарева (с. Троицкое) на Пасху выпекут кулич Покровский.

Представители пекарни "РунгисЪ" отмечают, что на Пасху никто не останется без праздничного кулича: "Мы планируем выпечь 4 тысячи небольших куличей весом по 100 граммов и 3 тысячи штук весом по 500 граммов".

Не только хлебопеки порадуют на Пасху новинками: Логовская сыроварня в своей розничной сети предложит к празднику куличи с имбирными пряниками, начинкой "крем-чиз – вишня", творожную пасху с голубикой, куличи с макаронсами и набор пасхальных творожных эскимо в шоколаде.

В управлении отметили, что 4 мая в Барнауле пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки. На них можно будет приобрести различные ингредиенты для пасхальной выпечки, а также куличи.