Десятки жителей Алтая обратились к властям из-за безопасных качественных дорог

В Алтайавтодоре готовы получать вопросы на любую тему

22 февраля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Десятки человек в Алтайском крае в 2022 году посредством разных каналов связи адресовали вопросы специалистам с целью узнать процесс ремонта или содержания дорог, установки освещения, а также высказывали предложения в части упоминания конкретных участков трасс.

Как пишет пресс-служба регионального Минтранса, по просьбе жителей в прошлом году было сделано освещение на автомобильной дороге, проходящей по селу Мамонтово, специалисты смонтировали опоры на участке длинною более трех километров. Эти мероприятия проводились с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

В Немецком районе отремонтировали десятикилометровый участок на автомобильной дороге Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики Казахстан. Дорожники выполнили мероприятия по фрезерованию старого дорожного полотна с помощью ресайклера, устроили нижний и верхний слои из асфальтобетона. На всей обновляемой трассе укрепили обочины, установили знаки и нанесли дорожную разметку. Это один из основных маршрутов на озеро большое Яровое, куда в летний сезон съезжаются тысячи туристов. Данный участок также был в числе предложений от граждан.