Детей пустили в озеро. Как отмечали День Нептуна в парке "Изумрудный" в Барнауле

На фоне духоты праздник Ивана Купала становится еще более радостным и желанным

07 июля 2023, 19:59, ИА Амител





































Фото: amic.ru

Первые дни июля в Алтайском крае выдались жаркими, в том числе и в Барнауле. На фоне духоты праздник Ивана Купала становится еще более радостным и желанным.

Как отмечали День Нептуна в барнаульском парке "Изумрудный" — в фото и видеорепортаже amic.ru.