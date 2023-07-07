Детей пустили в озеро. Как отмечали День Нептуна в парке "Изумрудный" в Барнауле
На фоне духоты праздник Ивана Купала становится еще более радостным и желанным
07 июля 2023, 19:59, ИА Амител
Фото: amic.ru
Первые дни июля в Алтайском крае выдались жаркими, в том числе и в Барнауле. На фоне духоты праздник Ивана Купала становится еще более радостным и желанным.
Как отмечали День Нептуна в барнаульском парке "Изумрудный" — в фото и видеорепортаже amic.ru.
21:31:06 07-07-2023
так нельзя же в нем купаться. не так давно их директор вещал. мол вода неподходящая
13:25:26 11-07-2023
Надо внимательно читать было. Вода подходящая, условий нет. К местам массового купания есть требования. Раздевалки, спасатели и прочее.
11:08:28 12-07-2023
День Нептуна отмечают в четвертое воскресенье июля.