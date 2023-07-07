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Детей пустили в озеро. Как отмечали День Нептуна в парке "Изумрудный" в Барнауле

На фоне духоты праздник Ивана Купала становится еще более радостным и желанным

07 июля 2023, 19:59, ИА Амител

Первые дни июля в Алтайском крае выдались жаркими, в том числе и в Барнауле. На фоне духоты праздник Ивана Купала становится еще более радостным и желанным.

Как отмечали День Нептуна в барнаульском парке "Изумрудный" — в фото и видеорепортаже amic.ru.

Комментарии 3

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Гость

21:31:06 07-07-2023

так нельзя же в нем купаться. не так давно их директор вещал. мол вода неподходящая

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Гость

13:25:26 11-07-2023

Надо внимательно читать было. Вода подходящая, условий нет. К местам массового купания есть требования. Раздевалки, спасатели и прочее.

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Дмитрий

11:08:28 12-07-2023

День Нептуна отмечают в четвертое воскресенье июля.

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