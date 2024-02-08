Дети и животные. Барнаульская сеть зоомагазинов "Альф" проводит крутой фотоконкурс
Рассказываем, как принять в нем участие и что можно выиграть
08 февраля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8Kav97
Животные – удивительные и неповторимые создания, которые приносят радость, доброту и счастье в нашу жизнь. Милые мордашки, веселые хвосты, мягкие лапки и, конечно, безграничная любовь к хозяевам делают питомцев настоящими звездами интернета. Сеть зоомагазинов "Альф" приглашает барнаульцев принять участие в фотоконкурсе и поделиться самыми трогательными и забавными снимками, где дети и животные демонстрируют свои особенные отношения. Победители получат классный приз. Рассказываем, как стать участником милого конкурса.
Как принять участие в конкурсе?
Для участия в конкурсе "Дети и животные" необходимо:
- Быть подписчиком сети зоомагазинов "Альф" и школы роликов "Вольт" во "ВКонтакте".
- Опубликовать фотографию на тему конкурса в комментариях к этому посту (один участник – одно фото).
- Сделать репост поста к себе на страницу во "ВКонтакте" до окончания конкурса.
Здорово! А что дарят?
Дети-победители получат интересный приз – сертификат-абонемент на посещение мультиспортивной роллер-школы "Вольт" (Школа роликов "Вольт", Барнаул), где можно покататься, получить мастер-класс профессиональных спортсменов, научиться новому и просто провести время. А победителей-животных ждет набор вкусняшек от "Альфа". Кроме того, подарок за участие получат все, кто пришлет фото.
Когда объявят победителя?
Он будет не один, а целых три. Их выберут уже 14 февраля 2024 года.
Делитесь забавными и оригинальными снимками и выигрывайте. Подробности участия в конкурсе читайте на странице "Альфа" во "ВКонтакте".
Сеть зоомагазинов "Альф"
Тел.: +7 (3852) 733-743
"ВКонтакте"
ИП Черняев Алексей АлександровичРеклама
10:04:09 08-02-2024
чья собака бойцовской породы быстрее загрызёт ребёнка?
10:13:41 08-02-2024
Гость (10:04:09 08-02-2024) чья собака бойцовской породы быстрее загрызёт ребёнка?... Чей ребенок правильно препарирует собаку
10:59:29 08-02-2024
Гость (10:13:41 08-02-2024) Чей ребенок правильно препарирует собаку... :-)
11:05:10 08-02-2024
поделиться самыми трогательными и забавными снимками---- ну вот конкретно этот снимок вызывает ужас. Не всякий взрослый к такой собаке подойдет.