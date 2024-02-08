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Дети и животные. Барнаульская сеть зоомагазинов "Альф" проводит крутой фотоконкурс

Рассказываем, как принять в нем участие и что можно выиграть

08 февраля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8Kav97

Фото предоставлено компанией "Альф" / Автор: Лиза Нагорская
Фото предоставлено компанией "Альф" / Автор: Лиза Нагорская

Животные – удивительные и неповторимые создания, которые приносят радость, доброту и счастье в нашу жизнь. Милые мордашки, веселые хвосты, мягкие лапки и, конечно, безграничная любовь к хозяевам делают питомцев настоящими звездами интернета. Сеть зоомагазинов "Альф" приглашает барнаульцев принять участие в фотоконкурсе и поделиться самыми трогательными и забавными снимками, где дети и животные демонстрируют свои особенные отношения. Победители получат классный приз. Рассказываем, как стать участником милого конкурса.

Как принять участие в конкурсе?

Для участия в конкурсе "Дети и животные" необходимо:

  1. Быть подписчиком сети зоомагазинов "Альф" и школы роликов "Вольт" во "ВКонтакте".
  2. Опубликовать фотографию на тему конкурса в комментариях к этому посту (один участник – одно фото).
  3. Сделать репост поста к себе на страницу во "ВКонтакте" до окончания конкурса.

Здорово! А что дарят?

Дети-победители получат интересный приз – сертификат-абонемент на посещение мультиспортивной роллер-школы "Вольт" (Школа роликов "Вольт", Барнаул), где можно покататься, получить мастер-класс профессиональных спортсменов, научиться новому и просто провести время. А победителей-животных ждет набор вкусняшек от "Альфа". Кроме того, подарок за участие получат все, кто пришлет фото.

Когда объявят победителя?

Он будет не один, а целых три. Их выберут уже 14 февраля 2024 года. 

Делитесь забавными и оригинальными снимками и выигрывайте. Подробности участия в конкурсе читайте на странице "Альфа" во "ВКонтакте".

Сеть зоомагазинов "Альф"
Тел.: +7 (3852) 733-743
"ВКонтакте"

ИП Черняев Алексей Александрович

Комментарии 4

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Гость

10:04:09 08-02-2024

чья собака бойцовской породы быстрее загрызёт ребёнка?

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Гость

10:13:41 08-02-2024

Гость (10:04:09 08-02-2024) чья собака бойцовской породы быстрее загрызёт ребёнка?... Чей ребенок правильно препарирует собаку

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Гость

10:59:29 08-02-2024

Гость (10:13:41 08-02-2024) Чей ребенок правильно препарирует собаку... :-)

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Гость

11:05:10 08-02-2024

поделиться самыми трогательными и забавными снимками---- ну вот конкретно этот снимок вызывает ужас. Не всякий взрослый к такой собаке подойдет.

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