НОВОСТИПроисшествия

Дети пострадали в результате нападения школьника с ножом в Краснодаре

Предварительно установлено, что поножовщина началась после ссоры — ее причиной могла стать колонка с музыкой

06 декабря 2024, 22:55, ИА Амител

Ножи / Фото: unsplash.com / Jason Jarrach
Ножи / Фото: unsplash.com / Jason Jarrach

Четверо детей пострадали в результате нападения восьмиклассника на учеников школы в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, двое пострадавших попали в больницу с колото-резаными ранами. Еще двое получили ушибы: по предварительной информации, когда убегали из школы и упали.

За нападение задержан 14-летний подросток. Предположительно, конфликт начался после ссоры, причина которой пока достоверно неизвестна. Ученики рассказывают, что один из парней громко слушал музыку через колонку, что не понравилась второму ребенку. Между ними начался конфликт, после чего подросток достал нож.

Происшествия дети

Комментарии 4

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Гость

06:40:05 07-12-2024

Какие у нас в Барнауле толерастные СМИ! Везде пишут, что мигрантёныш напал на русских школьников, лишь в Барнауле об этом писать низззя...

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Гость

08:09:21 07-12-2024

ставлю на черное

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Гость

14:14:55 07-12-2024

Пинком все семейство в аул

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Гость

08:38:30 08-12-2024

А демографию исправлять кто будет? Нельзя в аул.

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