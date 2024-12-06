Дети пострадали в результате нападения школьника с ножом в Краснодаре
Предварительно установлено, что поножовщина началась после ссоры — ее причиной могла стать колонка с музыкой
06 декабря 2024, 22:55, ИА Амител
Четверо детей пострадали в результате нападения восьмиклассника на учеников школы в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, двое пострадавших попали в больницу с колото-резаными ранами. Еще двое получили ушибы: по предварительной информации, когда убегали из школы и упали.
За нападение задержан 14-летний подросток. Предположительно, конфликт начался после ссоры, причина которой пока достоверно неизвестна. Ученики рассказывают, что один из парней громко слушал музыку через колонку, что не понравилась второму ребенку. Между ними начался конфликт, после чего подросток достал нож.
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ставлю на черное
14:14:55 07-12-2024
Пинком все семейство в аул
08:38:30 08-12-2024
А демографию исправлять кто будет? Нельзя в аул.