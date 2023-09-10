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Дети в алтайском селе ходят к школе по разваливающемуся мосту

Конструкция покосилась и просела к середине

10 сентября 2023, 14:58, ИА Амител

Фото: Народный фронт
Фото: Народный фронт

Народный фронт показал мост, по которому в школу ходят дети в селе Столбово Каменского района. Пост об этом опубликовали в социальных сетях.

Конструкция из дерева и металла покосилась от времени, в одном из мест мост пошел дугой, а в центре он просел к воде.

Школьники продолжают ходить по нему на занятия, а ремонтом местная администрация не занимается.

Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

20:40:34 10-09-2023

Это чтобы Нато не пришло в школы. А то вдруг придут, а там мост такой и не смогут перейти

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Гость

21:47:07 10-09-2023

Креативный мост. В Горном видел покруче и гораздо повыше - раз дощечка, два дощечка ...

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Гость

08:21:45 11-09-2023

Это чтобы дети сразу и плавать научились

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Гость

09:43:36 11-09-2023

ну и какая польза от этого фронта? все и так сами видят разруху вокруг.

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