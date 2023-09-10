Дети в алтайском селе ходят к школе по разваливающемуся мосту
Конструкция покосилась и просела к середине
10 сентября 2023, 14:58, ИА Амител
Фото: Народный фронт
Народный фронт показал мост, по которому в школу ходят дети в селе Столбово Каменского района. Пост об этом опубликовали в социальных сетях.
Конструкция из дерева и металла покосилась от времени, в одном из мест мост пошел дугой, а в центре он просел к воде.
Школьники продолжают ходить по нему на занятия, а ремонтом местная администрация не занимается.
20:40:34 10-09-2023
Это чтобы Нато не пришло в школы. А то вдруг придут, а там мост такой и не смогут перейти
21:47:07 10-09-2023
Креативный мост. В Горном видел покруче и гораздо повыше - раз дощечка, два дощечка ...
08:21:45 11-09-2023
Это чтобы дети сразу и плавать научились
09:43:36 11-09-2023
ну и какая польза от этого фронта? все и так сами видят разруху вокруг.