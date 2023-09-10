Дети в алтайском селе ходят к школе по разваливающемуся мосту

Конструкция покосилась и просела к середине

10 сентября 2023, 14:58, ИА Амител

Фото: Народный фронт

Народный фронт показал мост, по которому в школу ходят дети в селе Столбово Каменского района. Пост об этом опубликовали в социальных сетях.

Конструкция из дерева и металла покосилась от времени, в одном из мест мост пошел дугой, а в центре он просел к воде.

Школьники продолжают ходить по нему на занятия, а ремонтом местная администрация не занимается.