Детокс, похудение, омоложение. В Iva Spa предлагают комплексный подход к оздоровлению

Yashi Dome – инновационный модуль, помогающий расслабиться и восстановиться

25 сентября 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KWvje

Модуль Yashi Dome / Фото: спа-центр Iva Spa

Неправильное питание, экологическая нагрузка, постоянный стресс, многозадачность и спешка – наша новая реальность. И уже острая потребность оздоровления – тоже реальность. Мы ищем способы восстановить баланс, вернуть утраченную энергию, почувствовать себя бодрее, красивее и моложе. Барнаульский спа-центр Iva Spa* предлагает гостям окунуться в мир японской мудрости и инновационных технологий – пройти детокс-модуль Yashi Dome*, созданный на основе научных исследований и вековых практик.

Синтез традиций и инноваций

Название Yashi Dome переводится как "Купол Долголетия", и не случайно. Эта разработка японских ученых, удостоенных за нее Нобелевской премии, возникла как ответ на острую потребность в реабилитации и оздоровлении нации после трагических ядерных взрывов.

В основе "Купола Долголетия" лежит синтез двух мощных сил:

Традиции: в методике использованы исторические практики оздоровления Японии, в частности, знаменитые песочные ванны курортного города Ибусуки, охраняемого ЮНЕСКО. Известно, что уникальный черный вулканический песок региона, нагретый до определенной температуры, способствует выведению токсинов и тяжелых металлов, активируя лимфатическую систему и восстанавливая температурную реакцию тела.



Yashi Dome получил грант на добычу ценного песка, который используют для создания геотермальных пластин, расположенных внутри модуля.



в методике использованы исторические практики оздоровления Японии, в частности, знаменитые песочные ванны курортного города Ибусуки, охраняемого ЮНЕСКО. Известно, что уникальный черный вулканический песок региона, нагретый до определенной температуры, способствует выведению токсинов и тяжелых металлов, активируя лимфатическую систему и восстанавливая температурную реакцию тела. Yashi Dome получил грант на добычу ценного песка, который используют для создания геотермальных пластин, расположенных внутри модуля. Инновации: в основе процедуры – исследования НАСА о воздействии инфракрасных "лучей роста" на организм человека. Определенные длины волн инфракрасного спектра способны стимулировать клеточную активность и регенерацию тканей.



В модуле тоже используют источники длинноволнового инфракрасного излучения, имитирующие лучи солнца. Но в отличие от ИК-саун или кабин, они способны проникать в более глубокие слои организма, не вызывая поверхностного перегрева.

Технология направлена на естественное восстановление без агрессивных принудительных реакций. Yashi Dome – это мягкое, деликатное воздействие, которое помогает запустить мощные процессы детоксикации, регенерации и омоложения организма.

Модуль Yashi Dome в спа-центре Iva Spa / Фото предоставлены компанией

Комплексный подход

Yashi Dome способствует:

детоксикации – очищение тела происходит на внутриклеточном уровне. Процедура активизирует потоотделение, сравнимое по эффективности с 20-километровой пробежкой, и помогает выводить токсины, соли тяжелых металлов;

– очищение тела происходит на внутриклеточном уровне. Процедура активизирует потоотделение, сравнимое по эффективности с 20-километровой пробежкой, и помогает выводить токсины, соли тяжелых металлов; похудению – эффективно при коррекции фигуры для уменьшения жировых отложений, объемов тела и потери веса. В среднем за курс процедур некоторые клиенты могут потерять от 3 до 5 см в объемах, 3-4 кг веса и сжечь до 600 ккал;



эффективно при коррекции фигуры для уменьшения жировых отложений, объемов тела и потери веса. В среднем за курс процедур некоторые клиенты могут потерять от 3 до 5 см в объемах, 3-4 кг веса и сжечь до 600 ккал; омоложению – курс направлен на увлажнение кожи и насыщение активными компонентами, разглаживание морщин, улучшение структуры и эластичности кожи;



курс направлен на увлажнение кожи и насыщение активными компонентами, разглаживание морщин, улучшение структуры и эластичности кожи; восстановлению – процедура помогает ускорить восстановление после физических нагрузок, снять мышечное напряжение, быстрее реабилитироваться после травм;



процедура помогает ускорить восстановление после физических нагрузок, снять мышечное напряжение, быстрее реабилитироваться после травм; Wellness* – гости отмечают расслабление после процедуры, улучшение сна, восстановление жизненного тонуса, снятие стресса.

Путь к оздоровлению без усилий

Спа-центр Iva Spa предлагает расслабиться, восстановиться и достичь оздоровительных результатов без лекарств и физических нагрузок. Чтобы достичь максимального эффекта, специалисты рекомендуют пройти курс Yashi Dome из 8-12 сеансов по 30 минут в течение 28 дней.

В Iva Spa можно не только насладиться сеансами "Купола Долголетия", но и отследить динамику своих результатов с помощью анализатора MS Pro*. Пройдя анализ до курса, гости получают второй сеанс (для сверки результатов) в подарок.

Yashi Dome в Iva Spa – это не просто спа-процедура, это путешествие к здоровью, красоте и гармонии. Порадуйте себя.

Спа-центр Iva Spa

Адрес: Барнаул, ул. Комсомольский проспект, 128а

Тел.: +7-913-210-27-02

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* Iva Spa ("Ива Спа"); Yashi Dome ("Ияши Дом"), Wellness ("Веллнесс"); MS Pro​ ("ЭмЭс Про")

ИП Граубергер Татьяна Александровна

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