Детсад на 160 мест планируют построить во дворе элитного ЖК на Горе в Барнауле

Сейчас на участке, отведённом под учреждение, растут сосны и красуются детские площадки

04 апреля 2023, 09:30, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Небольшой детский сад намерены построить на Змеиногорском тракте в Барнауле. Участок под него мэрия планирует сформировать из двух наделов. Один изымут у физлица, второй заберут у ЖК. Соответствующий документ администрация города выставила на общественные обсуждения. Участниками слушаний стали жильцы элитного комплекса, которые попытались оспорить решение администрации.

Тотальная ошибка

ЖК на Змеиногорском тракте, 71а и 69л, возвели в 2005 году. Застройщик – компания "СУ АМЗ" – при межевании земель под дома почему-то не узаконил надел площадью свыше 30 соток.

Однако площадка с множеством высоких сосен всё равно стала частью ЖК и на ней разместили дворовое благоустройство: детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки с опорами освещения. Именно этот участок мэрия намерена отдать под строительство детсада.

Территория под детский сад / Фото: "Архитектура города Барнаула" / Сайт комитета по строительству Барнаула

Но так как территория имеет неправильную форму ("Г"-образную) и здание на ней разместить невозможно, решено изъять ещё и соседний участок площадью 15 соток на Змеиногорском тракте, 69х. Он принадлежит физлицу Дмитрию Бабковскому.

Детсад под окнами

Участие в общественных обсуждениях, которые прошли с 4 марта по 2 апреля 2023 года, приняли 13 человек, в том числе и Бабковский. Он заявил, что проект нового генплана города не предусматривает размещение на планируемой территории объекта местного значения. Более того, судебные экспертизы (кто её провёл – барнаулец не уточнил) показали, что детсад и вовсе не нужен в этом квартале.

Также, по словам собственника земли, территория в районе его участка в проекте нового генплана (документ ещё не принят) относится к категории "зон озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)".

Ещё трое горожан указали, что земельный участок площадью 30 соток в 2020 году был выделен многодетным семьям для строительства частных домов. Правда, затем крайимущество пыталось оспорить это действие. Но, по словам людей, "решения Управления имущественных отношений Алтайского края об отказе в предоставлении указанного земельного участка признаны незаконными".

Территория под детский сад / Фото: "Архитектура города Барнаула" / Сайт комитета по строительству Барнаула

Барнаульцы добавляют: в проекте планировки, который мэрия вынесла на слушания, отсутствуют результаты инженерных изысканий, без чего невозможно определить пригодность планируемой территории для строительства.

"При сложной конфигурации участка существует риск невозможности разместить детский сад на заявленной территории, что повлечёт необоснованное расходование денежных средств, одновременно ограничит в правах на предоставление земельного участка. Размещение детского сада требует детальной проработки транспортной доступности территории (отсутствует схема организации движения транспорта)", – указали горожане.

По их мнению, перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций выполнен без использования исходных данных (инженерные изыскания, технические условия), а схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты участка не разработана.

"При таких обстоятельствах считаю, что проект планировки не соответствует законодательству, нарушает права лиц, претендующих на предоставление земельных участков в границах его территории, и разработан с единственной целью – создать искусственное препятствие в предоставлении земельных участков. Следовательно, проект подлежит отклонению", – отметили люди.

Территория под детский сад / Фото: "Архитектура города Барнаула" / Сайт комитета по строительству Барнаула

Такой нужный объект

В ответ на недовольства жителей мэрия сообщила, что главная цель проекта, вынесенного на обсуждение, – исключить правовую неопределённость, выявить зоны планируемого размещения объектов и "определить возможности принятия решения о резервировании земель для муниципальных нужд". Чиновники уверены и в том, что детсад нужен нагорной части Барнаула.

"Согласно информации комитета по образованию Барнаула, в данном микрорайоне потребность населения в близлежащих к месту проживания сетей муниципальных дошкольных образовательных организациях (МДОО) не удовлетворена. Спрос на МДОО превышает их нормативную мощность", – отметили чиновники.

А проект генплана, на который опираются жители в своих аргументах, ещё находится на стадии разработки и не принят. И мнения людей не учли. Остальные участники слушаний (девять человек) проект поддержали, поэтому мэрия рекомендовала проект планировки к утверждению.