Детская хоккейная команда из Барнаула победила на турнире в Китае
"Скифы-2014" одержали победу над Capitals со счетом 4:0
23 июля 2023, 22:58, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Детская юношеская хоккейная команда "Скифы-2014" одержала победу на турнире в Олимпийском центре китайского города Тяньцзынь. Как сообщает Barnaul 22, они выиграли у китайской команды Capitals.
Как сообщает "Катунь 24", дети соревновались в возрастном дивизионе до восьми лет. К участию в турнире их готовили тренеры Сергей Абрамов и Всеволод Попов.
Команда появилась еще в марте этого года, однако уже способна одерживать серьезные победы. Капитан подчеркивал, что пока у них и не хватает игрока в третьей пятерке, однако дети настроены играть и побеждать.
05:27:30 24-07-2023
В какую сумму родителям встала эта поездка ?
08:58:48 24-07-2023
Гость (05:27:30 24-07-2023) В какую сумму родителям встала эта поездка ?... это все, что вас волнует?! это не ваше с...дело
09:04:47 24-07-2023
гостьЯ (08:58:48 24-07-2023) это все, что вас волнует?! это не ваше с...дело... Меня, как отца хоккеиста 2014 г. тоже волнуют такие вопросы. Поверьте - это недешево, а государство не помогает, от слова совсем.
09:21:33 24-07-2023
гостьЯ (08:58:48 24-07-2023) это все, что вас волнует?! это не ваше с...дело... Не волнуйтесь так.
08:52:43 24-07-2023
Все оплатил Попов