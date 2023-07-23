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Детская хоккейная команда из Барнаула победила на турнире в Китае

"Скифы-2014" одержали победу над Capitals со счетом 4:0

23 июля 2023, 22:58, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Детская юношеская хоккейная команда "Скифы-2014" одержала победу на турнире в Олимпийском центре китайского города Тяньцзынь. Как сообщает Barnaul 22, они выиграли у китайской команды Capitals.

Как сообщает "Катунь 24", дети соревновались в возрастном дивизионе до восьми лет. К участию в турнире их готовили тренеры Сергей Абрамов и Всеволод Попов.

Команда появилась еще в марте этого года, однако уже способна одерживать серьезные победы. Капитан подчеркивал, что пока у них и не хватает игрока в третьей пятерке, однако дети настроены играть и побеждать.

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Комментарии 5

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Гость

05:27:30 24-07-2023

В какую сумму родителям встала эта поездка ?

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гостьЯ

08:58:48 24-07-2023

Гость (05:27:30 24-07-2023) В какую сумму родителям встала эта поездка ?... это все, что вас волнует?! это не ваше с...дело

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Пузырек

09:04:47 24-07-2023

гостьЯ (08:58:48 24-07-2023) это все, что вас волнует?! это не ваше с...дело... Меня, как отца хоккеиста 2014 г. тоже волнуют такие вопросы. Поверьте - это недешево, а государство не помогает, от слова совсем.

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Гость

09:21:33 24-07-2023

гостьЯ (08:58:48 24-07-2023) это все, что вас волнует?! это не ваше с...дело... Не волнуйтесь так.

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Гость

08:52:43 24-07-2023

Все оплатил Попов

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