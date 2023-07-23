Детская хоккейная команда из Барнаула победила на турнире в Китае

"Скифы-2014" одержали победу над Capitals со счетом 4:0

23 июля 2023, 22:58, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Детская юношеская хоккейная команда "Скифы-2014" одержала победу на турнире в Олимпийском центре китайского города Тяньцзынь. Как сообщает Barnaul 22, они выиграли у китайской команды Capitals.

Как сообщает "Катунь 24", дети соревновались в возрастном дивизионе до восьми лет. К участию в турнире их готовили тренеры Сергей Абрамов и Всеволод Попов.

Команда появилась еще в марте этого года, однако уже способна одерживать серьезные победы. Капитан подчеркивал, что пока у них и не хватает игрока в третьей пятерке, однако дети настроены играть и побеждать.