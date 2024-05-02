Детские спектакли на льду бесплатно покажут в Алтайском крае
Ледовые постановки обещают стать ярким и незабываемым событием
02 мая 2024, 12:37, ИА Амител
Региональный проект "Ледовый театр "Калейдоскоп" бесплатно покажет спектакли "Письмо с фронта", "Миша и Маша в гостях у сказки" и "Алиса в стране чудес" в трех городах края: в Барнауле, Рубцовске и Бийске.
"Детские ледовые постановки обещают стать ярким и незабываемым событием – зрители увидят талантливых юных фигуристов, которые воплотят в жизнь увлекательные истории на льду", – отметили организаторы мероприятия.
Расписание спектаклей:
5 мая, Рубцовск. Спектакль на льду "Алиса в стране чудес". Начало в 13:00, ледовый дворец "Гимаев-Арена". Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.
5 мая, Рубцовск. Ледовое шоу "Маша и Миша в гостях у сказки". Начало в 15:00, ледовый дворец "Гимаев-Арена". Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.
9 мая, Барнаул. Ледовая постановка "Письмо с фронта". Начало в 12:00, ледовый дворец "Титов-Арена". Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.
10 мая, Бийск. Ледовая постановка "Письмо с фронта". Начало в 12:00, ледовая арена "Прогресс". Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.
10 мая, Бийск. Ледовая постановка "Маша и Миша в гостях у сказки". Начало в 13:30, ледовая арена "Прогресс". Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.
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