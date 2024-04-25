Детский омбудсмен выехала в район Алтая, где произошел конфликт в школе

Казанцева хочет самостоятельно встретиться с педагогами, школьниками и их родителями

25 апреля 2024, 21:12, ИА Амител

Ольга Казанцева / Фото: instagram.com/ombudsmen_deti22

Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева выехала в Новичихинский район, где избили школьницу. Об этом она рассказала на своей странице во "ВКонтакте".

По словам омбудсмена, произошедший там случай требует тщательного расследования. Казанцева хочет самостоятельно встретиться с педагогами, участвовавшими в конфликте школьниками и их родителями.

"Нельзя закрывать глаза на случившееся, потому что это может стать почвой для новых конфликтов и агрессии", – пояснила Казанцева.Напомним, что в Новичихинской школе произошел конфликт между учениками. Сообщалось, что руководство школы знало об инциденте, но не предпринимало никаких действий для урегулирования ситуации. Внимание к ней привлекла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что компания сверстниц избила девочку в туалете. При этом пострадавшего ребенка отпустили одного домой в угнетенном состоянии и с побоями.