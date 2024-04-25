Детский омбудсмен выехала в район Алтая, где произошел конфликт в школе
Казанцева хочет самостоятельно встретиться с педагогами, школьниками и их родителями
25 апреля 2024, 21:12, ИА Амител
Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева выехала в Новичихинский район, где избили школьницу. Об этом она рассказала на своей странице во "ВКонтакте".
По словам омбудсмена, произошедший там случай требует тщательного расследования. Казанцева хочет самостоятельно встретиться с педагогами, участвовавшими в конфликте школьниками и их родителями.
"Нельзя закрывать глаза на случившееся, потому что это может стать почвой для новых конфликтов и агрессии", – пояснила Казанцева.Напомним, что в Новичихинской школе произошел конфликт между учениками. Сообщалось, что руководство школы знало об инциденте, но не предпринимало никаких действий для урегулирования ситуации. Внимание к ней привлекла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что компания сверстниц избила девочку в туалете. При этом пострадавшего ребенка отпустили одного домой в угнетенном состоянии и с побоями.
01:35:34 26-04-2024
К сожалению, О.Казанцева не эффективно разбирается с подобными ситуациями. Высылает обратившимся отписки на основании непроверенных фактов (по словам администрации, комитета образования и пр., которые прикрывают педагогов, администрацию школы). Советую родителям в подобных случаях изучить вопрос самостоятельно (есть хорошие сайты в Мск (больше нравится), Спб, можно позвонить на горячую линию, прочитать юридические статьи) и обратиться в прокуратуру. Обжаловать действие работников прокуратуры (если были нарушения, для этого еще раз советую внимательно изучить статьи закона) можно через госуслуги. Это самое эффективное средство для сдвига с мертвой точки/ выхода из круговой поруки. Параллельно желательно найти другую школу и обратиться с ребенком к хорошему психологу, можно в другом городе онлайн (найти такого - самая большая проблема) и пройти курс реабилитации (иногда несколько курсов). Важно не наказать виновных, а решить проблему для пострадавшего ребенка. Берегите здоровье своих детей.
07:45:04 26-04-2024
Надежда (01:35:34 26-04-2024) К сожалению, О.Казанцева не эффективно разбирается с подобны... Макаренко учил что доброе слово к хулиганам должно быть подкреплено физическим наказанием
07:49:15 26-04-2024
Случись это с моим ребёнком, этим тварям пришлось бы дальше ходить при помощи костылей
08:37:49 26-04-2024
Александр (07:49:15 26-04-2024) Случись это с моим ребёнком, этим тварям пришлось бы дальше ... Потом бы пришли к тебе здоровые папы хулиганов и тогда бы ты понял, как тяжело собирать выбитые зубы переломаными руками...
07:54:56 26-04-2024
Название статьи интересное. Хочет она или нет, её должность обязывает, причём не в последний вагон заскакивать когда вся страна в курсе, а она ещё нет