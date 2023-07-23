Детский сад на 280 мест за 336 млн рублей откроют в Рубцовске
Зампред правительства Игорь Степаненко и замглавы Минобрнауки края Лариса Терновая посетили образовательные организации города
23 июля 2023, 18:45, ИА Амител
Детский сад на 280 мет откроют в Рубцовске. Как сообщает пресс-служба правительства региона, зампред правительства Игорь Степаненко и замглавы Минобрнауки края Лариса Терновая посетили образовательные организации города.
Детский сад построили в рамках нацпроекта "Демография" — он уже готов к открытию. Из 280 мест 120 определены под ясли. Стоимость - почти 336 млн рублей, это средства федерального и краевого бюджета. На оснащение из местного бюджета выделено 20 млн рублей.
Зампред правительства и заместитель министра также проверили ход капительного ремонта гимназии №8. В гимназии №8 идет капремонт в рамках программы "Модернизация школьных систем образования". Выполнены общестроительные работы: специалисты провели ремонт кровли, оштукатурили стены, сейчас занимаются стяжкой полов, ремонтом потолков и наружных сетей инженерного обеспечения. Сейчас в образовательном учреждении устанавливают оконные блоки, ремонтируют вентиляцию, а также систему электроснабжения и отопления.
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