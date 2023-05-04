Девелоперы из Турции и ОАЭ приедут на форум недвижимости, который пройдёт на Алтае

Участие в мероприятии примут 450 представителей сферы со всей страны

04 мая 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLkaFcgK

Форум / Фото: freepik.com

В середине мая 2023 года в Республике Алтай соберутся крупнейшие российские игроки рынка недвижимости – от банков до риелторов. Здесь пройдёт шестой международный форум Altai Realestate* 2023 "Инновации в недвижимость: новая реальность". Ожидается, что участие в мероприятии примут делегации из семи сибирских регионов, а также представители зарубежных компаний.

Кто организует форум?

Организаторами такого масштабного мероприятия выступили Союз риэлторов Барнаула и Алтая, Торгово-промышленная палата Алтайского края при поддержке Российской Гильдии Риэлторов.

Кто примет участие?

Мероприятие соберёт на своей площадке около 450 участников – руководителей органов власти, представителей Торгово-промышленной палаты, риелторов, директоров агентств недвижимости, застройщиков, представителей банковского сектора и страховых компаний.

Ожидается приезд делегаций из семи сибирских регионов, а также представителей зарубежных компаний: девелоперов из Турции и ОАЭ. Особым гостем форума станет Московская школа управления Сколково.

Где пройдёт мероприятие?

Altai Realestate 2023 проведут на всесезонном курорте Манжерок.

Что будут обсуждать на форуме?

Там будут работать тематические зоны, образовательные секции, дискуссионные площадки, деловые игры. Центральным событием станет пленарное заседание "Недвижимость в эпоху перемен: что будет завтра?", на котором эксперты подведут итоги работы отрасли, дадут аналитику, а также прогноз развития ситуации на рынке недвижимости.

Это важное мероприятие?

Очень важное. И значимое для сферы недвижимости.

"Участие в мероприятии такого уровня – это возможность заявить о себе на максимально широкую профессиональную аудиторию, продвинуть свои идеи и ценности, повысить лояльность рынка к услугам партнёра", – отмечают в Союзе риэлторов Барнаула и Алтая.

Так, и когда именно он пройдёт?

Событие запланировано на 18-21 мая 2023 года.

Союз "СРО НП "Союз риэлторов Барнаула и Алтая"

Сайт форума

Тел. +7 (3852) 53-48-25

e-mail: srb-ak@mail.ru, www.altay-srb.ru

*Altai Realestate ("Алтай Реалистейт").

Союз "Саморегулируемая организация некоммерческое партнёрство "Союз риэлторов Барнаула и Алтая"

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