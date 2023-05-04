Девелоперы из Турции и ОАЭ приедут на форум недвижимости, который пройдёт на Алтае
Участие в мероприятии примут 450 представителей сферы со всей страны
04 мая 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLkaFcgK
В середине мая 2023 года в Республике Алтай соберутся крупнейшие российские игроки рынка недвижимости – от банков до риелторов. Здесь пройдёт шестой международный форум Altai Realestate* 2023 "Инновации в недвижимость: новая реальность". Ожидается, что участие в мероприятии примут делегации из семи сибирских регионов, а также представители зарубежных компаний.
Кто организует форум?
Организаторами такого масштабного мероприятия выступили Союз риэлторов Барнаула и Алтая, Торгово-промышленная палата Алтайского края при поддержке Российской Гильдии Риэлторов.
Кто примет участие?
Мероприятие соберёт на своей площадке около 450 участников – руководителей органов власти, представителей Торгово-промышленной палаты, риелторов, директоров агентств недвижимости, застройщиков, представителей банковского сектора и страховых компаний.
Ожидается приезд делегаций из семи сибирских регионов, а также представителей зарубежных компаний: девелоперов из Турции и ОАЭ. Особым гостем форума станет Московская школа управления Сколково.
Где пройдёт мероприятие?
Altai Realestate 2023 проведут на всесезонном курорте Манжерок.
Что будут обсуждать на форуме?
Там будут работать тематические зоны, образовательные секции, дискуссионные площадки, деловые игры. Центральным событием станет пленарное заседание "Недвижимость в эпоху перемен: что будет завтра?", на котором эксперты подведут итоги работы отрасли, дадут аналитику, а также прогноз развития ситуации на рынке недвижимости.
Это важное мероприятие?
Очень важное. И значимое для сферы недвижимости.
"Участие в мероприятии такого уровня – это возможность заявить о себе на максимально широкую профессиональную аудиторию, продвинуть свои идеи и ценности, повысить лояльность рынка к услугам партнёра", – отмечают в Союзе риэлторов Барнаула и Алтая.
Так, и когда именно он пройдёт?
Событие запланировано на 18-21 мая 2023 года.
Союз "СРО НП "Союз риэлторов Барнаула и Алтая"
Сайт форума
Тел. +7 (3852) 53-48-25
e-mail: srb-ak@mail.ru, www.altay-srb.ru
*Altai Realestate ("Алтай Реалистейт").
Союз "Саморегулируемая организация некоммерческое партнёрство "Союз риэлторов Барнаула и Алтая"
08:09:25 04-05-2023
Нам только застройщиков и Турции и ОАЭ не хватает, все наслышаны после землетрясения о качестве строительства в Турции.
08:21:36 04-05-2023
И кто-то после этого будет продолжать утверждать, что наши "элитарные" человейники не строятся по турецким проектам и технологиям?
08:54:19 04-05-2023
Гость (08:21:36 04-05-2023) И кто-то после этого будет продолжать утверждать, что наши "... Тебе какое дело до жизни других?
09:21:55 04-05-2023
Гость (08:54:19 04-05-2023) Тебе какое дело до жизни других?... Ты не поверишь, но мне людей жалко! Куча знакомых, несмотря на то, что их предупреждали, вляпались в человейники "а-ля у нас тут анталия" с панорамным остеклением и внешними стенками толщиной в один блок газосиликата и куска стекловаты, которые вообще тепло никак не держат, но чёрные от канцерогенной плесени. А теперь медленно , но мучительно умирают от постоянных инфекций и других коммунальных миазмов "элитарной" жизни в вертикальных бараках с их дичайшей скученностью никак не расчитанных на наши сибирские зимы.
10:35:45 04-05-2023
Гость (09:21:55 04-05-2023) Ты не поверишь, но мне людей жалко! Куча знакомых, несмотря ... Один бредит, другие лайкают, смешно, интеллект покинул аудиторию амика.)))
10:46:44 04-05-2023
Гость (09:21:55 04-05-2023) Ты не поверишь, но мне людей жалко! Куча знакомых, несмотря ... Сталинка, в сотый раз предлагаю тебе аргументировать свой бред: приведи хотя бы один (!) пример проекта по аналогии с Анталией, где бы применялись турецкие технологии. Хотя бы один конкретный пример с одним блоком газобетона и куском стекловаты) И где тепло "не держится") Ты просто горлопан, у тебя нет доказательств твоим словам, есть только фанатичное упрямство. Ты с чего-то решил, что лучше всех разбираешься в строительстве, здоровье, геополитике, науке... А ты на самом деле - профан...
11:44:37 04-05-2023
Гость (10:46:44 04-05-2023) Сталинка, в сотый раз предлагаю тебе аргументировать свой бр... Ты свои-то высеры можешь чем-нибудь подтвердить? Только хамишь тут всем и всех хронически обсираешь с упорством маниакального дебилизма.
14:30:45 04-05-2023
Гость (10:46:44 04-05-2023) Сталинка, в сотый раз предлагаю тебе аргументировать свой бр... аргентов там мы и не услышали))))) вы правы, на 100%
10:52:13 04-05-2023
Гость (09:21:55 04-05-2023) Ты не поверишь, но мне людей жалко! Куча знакомых, несмотря ... огонь
10:53:02 04-05-2023
Гость (09:21:55 04-05-2023) Ты не поверишь, но мне людей жалко! Куча знакомых, несмотря ... Да никого тебе не жалко. Дефицит внимания у тебя, да и только. В реальности тебя хоть заткнуть можно. Тут же приходится твои шизофренические экзерсисы терпеть.