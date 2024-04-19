Девочка и молодой человек насмерть разбились на мотоцикле в Алтайском крае
При обгоне водитель наехал на препятствие
19 апреля 2024, 10:50, ИА Амител
Разбитый мотоцикл / Фото: "В курсе 22"
14-летняя девочка и 22-летний молодой человек насмерть разбились на мотоцикле в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Авария произошла 18 апреля в Третьяковском районе на автодороге К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково.
Парень за рулем мотоцикла при обгоне наехал на препятствие, а после врезался в столб. От полученных травм он и его пассажирка скончались.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами".
10:51:46 19-04-2024
Чёрт
10:57:46 19-04-2024
Молодежь! Вам еще жить да жить! Включайте уже свои головы, о родителях хотя бы подумайте. Им-то каково хоронить своих детей...
11:09:18 19-04-2024
Гость (10:57:46 19-04-2024) Молодежь! Вам еще жить да жить! Включайте уже свои головы, о... а вы совсем вины родителей не видите, если их дети без прав гоняют?
кстати, откуда у них ТС и что делала несовершеннолетняя в компании с 22-летним парнем?
11:50:48 19-04-2024
Элен без ребят (11:09:18 19-04-2024) а вы совсем вины родителей не видите, если их дети без прав ... а у нас запрещено в 22 года покупать мотоцикл? И почему в 14 нельзя находиться рядом с 22 летним парнем?
21:21:50 20-04-2024
Гость (11:50:48 19-04-2024) а у нас запрещено в 22 года покупать мотоцикл? И почему в 14... Раньше-лет на 400 люди умнее были. Выдавали замуж в 13-14 лет. Какая-то уверенность,что дети собственные.
11:05:14 19-04-2024
и снова деревенские без прав...
11:25:10 19-04-2024
у деревенских прав никогда и не было. так все гоняли
11:48:26 19-04-2024
Гость (11:25:10 19-04-2024) у деревенских прав никогда и не было. так все гоняли ... они особенные какие- то или это естественный отбор?
12:37:24 19-04-2024
Элен без ребят (11:48:26 19-04-2024) они особенные какие- то или это естественный отбор? ... необходимости не было острой. это раньше. а сейчас , сколько стоит обучение и процесс сдачи экзаменов, это что то непонятное. вообще не пойдет ни кто из деревенских
10:07:27 20-04-2024
Гость (12:37:24 19-04-2024) необходимости не было острой. это раньше. а сейчас , сколько... Если есть права, а нет головы, то ничто не спасет.
11:39:12 19-04-2024
сколько уже жертв этих мотоциклов. Лет двадцать назад приходил гаишник и рассказал случай когда родители в деревне подарили сыну мотоцикл на совершеннолетие. Тот решил сразу его и опробовать. А перед домом трасса проходила по деревне. Сел он вырулил и хрясь - мимо пролетавший грузовик его подмял. И все. Труп в день рождения а похороны на следующий день.
11:57:37 19-04-2024
Ездить на хороших мотоциклах нужно...
13:11:21 19-04-2024
Костя (11:57:37 19-04-2024) Ездить на хороших мотоциклах нужно... ... ]Море удовольствий.Родственникам быстрая печаль. В доме играет музыка, но ты ее не слышишь.
09:31:56 20-04-2024
Костя (11:57:37 19-04-2024) Ездить на хороших мотоциклах нужно... ... Дураков меньше становится.
21:58:40 20-04-2024
Костя (11:57:37 19-04-2024) Ездить на хороших мотоциклах нужно... ... Быстрее отправишься на свидание с предками.
12:04:05 19-04-2024
Наличие мотоцикла 99% определяет жизненный путь. Вопрос времени.
12:38:14 19-04-2024
Наличие мотоцикла 99% определяет жизненный путь. Вопрос времени.----- не, на все 146 же!)) Прокатиться на хорошем байке даже в качестве пассажира - это незабываемое удовольствие👍
12:41:04 19-04-2024
Они(мотоциклисты на трещетках) в городе то ни кому не нужны. Поезжайте в научный городок, гоньбу, казенку и все садоводства которые рядом посмотрите как они ездят и на чем. А в деревне и подавно
12:47:50 19-04-2024
Ездить на хороших мотоциклах нужно...------ это точно. А на фото мопед какой то.
13:32:33 19-04-2024
Очень печально. В моей молодости тоже бились (тогда ещё у меня была ява) и вот тоже было много аварий. В обще мотоцикл это очень опасно на наших дорогах.