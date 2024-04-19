Девочка и молодой человек насмерть разбились на мотоцикле в Алтайском крае

При обгоне водитель наехал на препятствие

19 апреля 2024, 10:50, ИА Амител

Разбитый мотоцикл / Фото: "В курсе 22"

14-летняя девочка и 22-летний молодой человек насмерть разбились на мотоцикле в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла 18 апреля в Третьяковском районе на автодороге К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково.

Парень за рулем мотоцикла при обгоне наехал на препятствие, а после врезался в столб. От полученных травм он и его пассажирка скончались.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами".