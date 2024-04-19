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Девочка и молодой человек насмерть разбились на мотоцикле в Алтайском крае

При обгоне водитель наехал на препятствие

19 апреля 2024, 10:50, ИА Амител

Разбитый мотоцикл / Фото: "В курсе 22"
Разбитый мотоцикл / Фото: "В курсе 22"

14-летняя девочка и 22-летний молодой человек насмерть разбились на мотоцикле в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла 18 апреля в Третьяковском районе на автодороге К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково.

Парень за рулем мотоцикла при обгоне наехал на препятствие, а после врезался в столб. От полученных травм он и его пассажирка скончались.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами".

ДТП Алтайский край

Комментарии 20

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Гость

10:51:46 19-04-2024

Чёрт

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Гость

10:57:46 19-04-2024

Молодежь! Вам еще жить да жить! Включайте уже свои головы, о родителях хотя бы подумайте. Им-то каково хоронить своих детей...

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Элен без ребят

11:09:18 19-04-2024

Гость (10:57:46 19-04-2024) Молодежь! Вам еще жить да жить! Включайте уже свои головы, о... а вы совсем вины родителей не видите, если их дети без прав гоняют?
кстати, откуда у них ТС и что делала несовершеннолетняя в компании с 22-летним парнем?

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Гость

11:50:48 19-04-2024

Элен без ребят (11:09:18 19-04-2024) а вы совсем вины родителей не видите, если их дети без прав ... а у нас запрещено в 22 года покупать мотоцикл? И почему в 14 нельзя находиться рядом с 22 летним парнем?

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Гость

21:21:50 20-04-2024

Гость (11:50:48 19-04-2024) а у нас запрещено в 22 года покупать мотоцикл? И почему в 14... Раньше-лет на 400 люди умнее были. Выдавали замуж в 13-14 лет. Какая-то уверенность,что дети собственные.

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Элен без ребят

11:05:14 19-04-2024

и снова деревенские без прав...

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Гость

11:25:10 19-04-2024

у деревенских прав никогда и не было. так все гоняли

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Элен без ребят

11:48:26 19-04-2024

Гость (11:25:10 19-04-2024) у деревенских прав никогда и не было. так все гоняли ... они особенные какие- то или это естественный отбор?

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Гость

12:37:24 19-04-2024

Элен без ребят (11:48:26 19-04-2024) они особенные какие- то или это естественный отбор? ... необходимости не было острой. это раньше. а сейчас , сколько стоит обучение и процесс сдачи экзаменов, это что то непонятное. вообще не пойдет ни кто из деревенских

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Гость

10:07:27 20-04-2024

Гость (12:37:24 19-04-2024) необходимости не было острой. это раньше. а сейчас , сколько... Если есть права, а нет головы, то ничто не спасет.

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Гость

11:39:12 19-04-2024

сколько уже жертв этих мотоциклов. Лет двадцать назад приходил гаишник и рассказал случай когда родители в деревне подарили сыну мотоцикл на совершеннолетие. Тот решил сразу его и опробовать. А перед домом трасса проходила по деревне. Сел он вырулил и хрясь - мимо пролетавший грузовик его подмял. И все. Труп в день рождения а похороны на следующий день.

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Костя

11:57:37 19-04-2024

Ездить на хороших мотоциклах нужно...

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Гость

13:11:21 19-04-2024

Костя (11:57:37 19-04-2024) Ездить на хороших мотоциклах нужно... ... ]Море удовольствий.Родственникам быстрая печаль. В доме играет музыка, но ты ее не слышишь.

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Гость

09:31:56 20-04-2024

Костя (11:57:37 19-04-2024) Ездить на хороших мотоциклах нужно... ... Дураков меньше становится.

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Гость

21:58:40 20-04-2024

Костя (11:57:37 19-04-2024) Ездить на хороших мотоциклах нужно... ... Быстрее отправишься на свидание с предками.

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Гость

12:04:05 19-04-2024

Наличие мотоцикла 99% определяет жизненный путь. Вопрос времени.

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Гость

12:38:14 19-04-2024

Наличие мотоцикла 99% определяет жизненный путь. Вопрос времени.----- не, на все 146 же!)) Прокатиться на хорошем байке даже в качестве пассажира - это незабываемое удовольствие👍

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Гость

12:41:04 19-04-2024

Они(мотоциклисты на трещетках) в городе то ни кому не нужны. Поезжайте в научный городок, гоньбу, казенку и все садоводства которые рядом посмотрите как они ездят и на чем. А в деревне и подавно

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Гость

12:47:50 19-04-2024

Ездить на хороших мотоциклах нужно...------ это точно. А на фото мопед какой то.

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гость

13:32:33 19-04-2024

Очень печально. В моей молодости тоже бились (тогда ещё у меня была ява) и вот тоже было много аварий. В обще мотоцикл это очень опасно на наших дорогах.

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