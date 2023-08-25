Девочка перевернулась на самокате в Бийске

Пострадавшую с травмами доставили в больницу

25 августа 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Девочка-подросток в Бийске получила травмы, когда каталась на самокате. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 23 августа возле дома № 250 на улице Ленина. 15-летняя школьница ехала на самокате, не справилась с управлением и упала.

В результате происшествия девочку с различными травмами составили в бийскую ЦГБ. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Подробности уточняются.