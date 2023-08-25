Девочка перевернулась на самокате в Бийске
Пострадавшую с травмами доставили в больницу
25 августа 2023, 10:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Девочка-подросток в Бийске получила травмы, когда каталась на самокате. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 23 августа возле дома № 250 на улице Ленина. 15-летняя школьница ехала на самокате, не справилась с управлением и упала.
В результате происшествия девочку с различными травмами составили в бийскую ЦГБ. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Подробности уточняются.
10:20:15 25-08-2023
Срочно в номер!!! мой племяш упал с велика, вызываю Правоохранителей провести проверку по факту случившегося.
12:42:09 25-08-2023
Гость (10:20:15 25-08-2023) Срочно в номер!!! мой племяш упал с велика, вызываю Правоо... Правильно подметили! Только Самокатчики столько неприятностей приносят в пешеходную жизнь! столько неприятностей!
10:35:16 25-08-2023
Ну что за бред. Как будто раньше дети не падали с самокатов и велосипедов. Теперь это топовые новости.
12:44:06 25-08-2023
Действительно, бред бредский!
11:05:07 25-08-2023
предыдущим комментаторам: не понимаете ничего про жизнь наукограда, так не пишите ничего здесь. Для нас это ВАЖНАЯ и ЗНАЧИМАЯ НОВОСТЬ
11:11:28 25-08-2023
нас это ВАЖНАЯ и ЗНАЧИМАЯ - ОК.. держите нас в курсе.
11:27:31 25-08-2023
Перевернулась? на 360? Скорейшего выздоровления девочке.
11:58:45 25-08-2023
Срочные новости, подросток улала с сеновала, куда смотрят родители, немедленно вызвать на комиссию ПДН! Выписываю рецепт - подорожник надо приложить к ободранным коленкам!
12:27:55 25-08-2023
Гость (11:58:45 25-08-2023) Срочные новости, подросток улала с сеновала, куда смотрят ро... А что подросток делал на сеновале? Один был или...? Тут тогда не только ПДН, тут СК вызывать надо))))))))
13:13:17 25-08-2023
Куда смотрит школа? Почему перед каникулами не объяснили этой девочке правила пользования самокатами?
15:56:03 25-08-2023
Родителей лишить родительских прав, девочку в детдом! Там точно человеком вырастет, уж велосипеда у неё по-любому не будет.