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Девочка перевернулась на самокате в Бийске

Пострадавшую с травмами доставили в больницу

25 августа 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Девочка-подросток в Бийске получила травмы, когда каталась на самокате. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 23 августа возле дома № 250 на улице Ленина. 15-летняя школьница ехала на самокате, не справилась с управлением и упала.

В результате происшествия девочку с различными травмами составили в бийскую ЦГБ. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Подробности уточняются.

Бийск ДТП

Комментарии 11

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Гость

10:20:15 25-08-2023

Срочно в номер!!! мой племяш упал с велика, вызываю Правоохранителей провести проверку по факту случившегося.

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Гость

12:42:09 25-08-2023

Гость (10:20:15 25-08-2023) Срочно в номер!!! мой племяш упал с велика, вызываю Правоо... Правильно подметили! Только Самокатчики столько неприятностей приносят в пешеходную жизнь! столько неприятностей!

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Гость

10:35:16 25-08-2023

Ну что за бред. Как будто раньше дети не падали с самокатов и велосипедов. Теперь это топовые новости.

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Гость

12:44:06 25-08-2023

Действительно, бред бредский!

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наукоградец

11:05:07 25-08-2023

предыдущим комментаторам: не понимаете ничего про жизнь наукограда, так не пишите ничего здесь. Для нас это ВАЖНАЯ и ЗНАЧИМАЯ НОВОСТЬ

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Гость

11:11:28 25-08-2023

нас это ВАЖНАЯ и ЗНАЧИМАЯ - ОК.. держите нас в курсе.

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Гость

11:27:31 25-08-2023

Перевернулась? на 360? Скорейшего выздоровления девочке.

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Гость

11:58:45 25-08-2023

Срочные новости, подросток улала с сеновала, куда смотрят родители, немедленно вызвать на комиссию ПДН! Выписываю рецепт - подорожник надо приложить к ободранным коленкам!

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Гость

12:27:55 25-08-2023

Гость (11:58:45 25-08-2023) Срочные новости, подросток улала с сеновала, куда смотрят ро... А что подросток делал на сеновале? Один был или...? Тут тогда не только ПДН, тут СК вызывать надо))))))))

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мамашка

13:13:17 25-08-2023

Куда смотрит школа? Почему перед каникулами не объяснили этой девочке правила пользования самокатами?

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Гость

15:56:03 25-08-2023

Родителей лишить родительских прав, девочку в детдом! Там точно человеком вырастет, уж велосипеда у неё по-любому не будет.

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