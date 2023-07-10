Девочка-подросток утонула в озере после падения на нее парня с тарзанки

Труп доставали спасатели

10 июля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: МЧС по Республике Татарстан

В Казани 15-летняя девочка утонула после падения на нее парня с тарзанки.

Как сообщили в МЧС Татарстана, трагедия случилась 9 июля на озере Средний Кабан. Тело погибшей достали водолазы с трехметровой глубины в десяти метрах от берега.

"По предварительной информации, девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал парень, прыгнувший с тарзанки", – сообщили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.