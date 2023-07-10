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Девочка-подросток утонула в озере после падения на нее парня с тарзанки

Труп доставали спасатели

10 июля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: МЧС по Республике Татарстан
Фото: МЧС по Республике Татарстан

В Казани 15-летняя девочка утонула после падения на нее парня с тарзанки.

Как сообщили в МЧС Татарстана, трагедия случилась 9 июля на озере Средний Кабан. Тело погибшей достали водолазы с трехметровой глубины в десяти метрах от берега.

"По предварительной информации, девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал парень, прыгнувший с тарзанки", – сообщили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

13:18:54 10-07-2023

Парень не видел, куда прыгал?

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Гость

13:46:59 10-07-2023

не рассчитал

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