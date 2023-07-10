Девочка-подросток утонула в озере после падения на нее парня с тарзанки
Труп доставали спасатели
10 июля 2023, 09:50, ИА Амител
Фото: МЧС по Республике Татарстан
В Казани 15-летняя девочка утонула после падения на нее парня с тарзанки.
Как сообщили в МЧС Татарстана, трагедия случилась 9 июля на озере Средний Кабан. Тело погибшей достали водолазы с трехметровой глубины в десяти метрах от берега.
"По предварительной информации, девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал парень, прыгнувший с тарзанки", – сообщили в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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