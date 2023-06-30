Девочка в интервью для Первого канала показала сигнал о помощи

Жест был подан во время съемок репортажа для программы "Мужское и женское"

30 июня 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: Первый канал

Во время съемок репортажа для программы "Мужское и женское" на Первом канале девочка показала международный сигнал о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, героями выпуска стали бывший муж и жена, которые борются за свою четырехлетнюю дочь.

Во время съемок сюжета старшая дочь, говоря о любви к матери и улыбаясь, показала на камеру характерный жест – подняла руку, прижала большой палец к ладони и затем согнула ее несколько раз.

Что именно заставило девочку попросить о помощи и просила ли она в действительности – неизвестно. Как сообщает Mash, семья находится на учете органов опеки. Новый сожитель матери девочек в розыске за избиение ее же родителей, а сама мать эмоционально нестабильна и может срываться на детей.