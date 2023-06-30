Девочка в интервью для Первого канала показала сигнал о помощи
Жест был подан во время съемок репортажа для программы "Мужское и женское"
30 июня 2023, 22:50, ИА Амител
Во время съемок репортажа для программы "Мужское и женское" на Первом канале девочка показала международный сигнал о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, героями выпуска стали бывший муж и жена, которые борются за свою четырехлетнюю дочь.
Во время съемок сюжета старшая дочь, говоря о любви к матери и улыбаясь, показала на камеру характерный жест – подняла руку, прижала большой палец к ладони и затем согнула ее несколько раз.
Что именно заставило девочку попросить о помощи и просила ли она в действительности – неизвестно. Как сообщает Mash, семья находится на учете органов опеки. Новый сожитель матери девочек в розыске за избиение ее же родителей, а сама мать эмоционально нестабильна и может срываться на детей.
08:38:42 03-07-2023
Умница . Не даст в обиду ни себя ни сестру
08:55:41 03-07-2023
Ну хоть кого-то, может, спасут... На фоне новости про замученного шестилетку( Причем там старший ребенок, который из "семьи" в 18 сбежал, обращался ведь в опеку - и ничего.