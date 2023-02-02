Девочку с инвалидностью выгнали из маршрутки на Кубани

Ребёнок хотел оплатить проезд картой, но водителя это привело в ярость

02 февраля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Девочку с инвалидностью на Кубани выгнали из маршрутки. Об том сообщает Kub Mash.

Мама школьницы рассказала, что её дочь учится в коррекционном учреждении. Возвращаясь домой в посёлок Российский, девочка хотела оплатить проезд картой, но не смогла. Когда она попросила у водителя номер телефона, чтобы перевести средства, мужчина начал орать. В этот раз оплату за ребёнка внесли другие пассажиры

На следующий день ситуация повторилась, но теперь водитель маршрутки просто высадил ребёнка. Полчаса девочка простояла на улице и заболела.