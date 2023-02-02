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Девочку с инвалидностью выгнали из маршрутки на Кубани

Ребёнок хотел оплатить проезд картой, но водителя это привело в ярость

02 февраля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Девочку с инвалидностью на Кубани выгнали из маршрутки. Об том сообщает Kub Mash.

Мама школьницы рассказала, что её дочь учится в коррекционном учреждении. Возвращаясь домой в посёлок Российский, девочка хотела оплатить проезд картой, но не смогла. Когда она попросила у водителя номер телефона, чтобы перевести средства, мужчина начал орать. В этот раз оплату за ребёнка внесли другие пассажиры

На следующий день ситуация повторилась, но теперь водитель маршрутки просто высадил ребёнка. Полчаса девочка простояла на улице и заболела.

 

Комментарии 5

  • Ладно водитель, но пассажиры где были? Или все уткнулись в телефоны и напялили наушники?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • На следующий день ситуация повторилась,----- ?! маме понравилось, когда за ее проезд платят другие?..
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А почему ребёнку не дать наличные, если карта не срабатывает и инцидент уже был?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Я как-то тоже хотела рассчитаться картой - не сработало. Заплатила налом и решила проверить в киоске, где их продают. Всё нормально. И посоветовали перед тем как прикладывать карточку нажать на терминале зеленую кнопочку. И вуаля, в следующий раз с кнопочкой всё сработало. Может дело в водителе?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • но пассажиры где были?.... а что они должны были сделать? а вы в каком ОТ ездите давайте вы будите за меня платить
    02 февраля, Гость   Ответить
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