Девушка-пилот из Новосибирска стала командиром вертолета ООН в Африке

Злата могла стать моделью, но с самого детства мечтала пойти по стопам деда

01 марта 2025, 20:05, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск" / Злата Чевердынская

28-летняя уроженка Новосибирска Злата Чевердынская стала командиром вертолета ООН в Африке, сообщает "КП-Новосибирск".

Злата с детства мечтала пойти по стопам дедушки-вертолетчика, изучала космос и биографии летчиков, хотя мама видела ее в индустрии моды.

Девушка окончила авиационный центр имени А. С. Покрышкина, выиграла грант Фонда развития авиации и получила первую лицензию пилота в 16 лет. Затем выучилась на пилота в Омском колледже гражданской авиации.

Так она начала летать на Ми-8. Выбрала Нарьян-Марский авиаотряд в Заполярье, где самые суровые условия для полетов: вывозила больных и рожениц, забирала вахтовиков и даже спасала медвежонка.

Ей хотелось доказать всем, что девушка тоже может быть пилотом и выдержит все. "Я прыгала от счастья, когда меня взяли", – отмечает она.

Спустя три года Злата устроилась пилотом гуманитарной миссии ООН в Африке. Там она участвовала в эвакуациях больных, пленных и раненых и доставке гумпомощи. Приземляться приходилось и в опасных районах.

В Африке Злата работала в нескольких странах, включая Южный Судан и Кению, где местные порой встречали ее как героя: в леопардовых шкурах и с копьями, пели песни, танцевали.

"Уже три года, как я получила должность командира воздушного судна. Для этого я очень много сил и времени уделяла работе, думаю, что это заметили и поверили в меня. Это большая ответственность, и нужно постоянно держать себя в тонусе, отслеживать погоду, маршрут и обстановку, загрузку вертолета, множество факторов. Конфликтных ситуаций не избежать даже в родных краях, а в Африке тем более. В любой ситуации мне помогало соблюдение инструкции и спокойствие", – рассказала девушка.

За четыре года Злата облетела Южный Судан, ЦАР, Чад, Марокко, Египет и Турцию, параллельно успевая учиться в Санкт-Петербургском госуниверситете гражданской авиации. Теперь она мечтает стать авиатором-исследователем.

Девушка признается, что за время учебы в вузе ее увлек человеческий фактор и метеорология, поэтому она хочет развиваться в этом направлении, углубившись в науку. Пока же она продолжает работать за границей.