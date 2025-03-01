Девушка-пилот из Новосибирска стала командиром вертолета ООН в Африке
Злата могла стать моделью, но с самого детства мечтала пойти по стопам деда
01 марта 2025, 20:05, ИА Амител
28-летняя уроженка Новосибирска Злата Чевердынская стала командиром вертолета ООН в Африке, сообщает "КП-Новосибирск".
Злата с детства мечтала пойти по стопам дедушки-вертолетчика, изучала космос и биографии летчиков, хотя мама видела ее в индустрии моды.
Девушка окончила авиационный центр имени А. С. Покрышкина, выиграла грант Фонда развития авиации и получила первую лицензию пилота в 16 лет. Затем выучилась на пилота в Омском колледже гражданской авиации.
Так она начала летать на Ми-8. Выбрала Нарьян-Марский авиаотряд в Заполярье, где самые суровые условия для полетов: вывозила больных и рожениц, забирала вахтовиков и даже спасала медвежонка.
Ей хотелось доказать всем, что девушка тоже может быть пилотом и выдержит все. "Я прыгала от счастья, когда меня взяли", – отмечает она.
Спустя три года Злата устроилась пилотом гуманитарной миссии ООН в Африке. Там она участвовала в эвакуациях больных, пленных и раненых и доставке гумпомощи. Приземляться приходилось и в опасных районах.
В Африке Злата работала в нескольких странах, включая Южный Судан и Кению, где местные порой встречали ее как героя: в леопардовых шкурах и с копьями, пели песни, танцевали.
"Уже три года, как я получила должность командира воздушного судна. Для этого я очень много сил и времени уделяла работе, думаю, что это заметили и поверили в меня. Это большая ответственность, и нужно постоянно держать себя в тонусе, отслеживать погоду, маршрут и обстановку, загрузку вертолета, множество факторов. Конфликтных ситуаций не избежать даже в родных краях, а в Африке тем более. В любой ситуации мне помогало соблюдение инструкции и спокойствие", – рассказала девушка.
За четыре года Злата облетела Южный Судан, ЦАР, Чад, Марокко, Египет и Турцию, параллельно успевая учиться в Санкт-Петербургском госуниверситете гражданской авиации. Теперь она мечтает стать авиатором-исследователем.
Девушка признается, что за время учебы в вузе ее увлек человеческий фактор и метеорология, поэтому она хочет развиваться в этом направлении, углубившись в науку. Пока же она продолжает работать за границей.
20:38:43 01-03-2025
Какая молодец! Горжусь землячкой!
21:17:24 01-03-2025
Из серии: "Баба тоже человек "
21:28:22 01-03-2025
Молодец! Не каждый мужик пилот вертолета так смог бы...