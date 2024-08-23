Авария случилась на улице Власихинской

23 августа 2024, 23:31, ИА Амител

Наезд трамвая на девушку на улице Власихинской / Фото: Barnaul 22

Девушка получила травму в результате ДТП с трамваем. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

23 августа 15:35 на улице Власихинская водитель трамвая по маршруту №10 не заметила 23-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходной дорожке. В результате аварии она оказалась заблокирована под колесами.

Спасатели и сотрудники Госавтоинспекции освободили девушку и доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка.