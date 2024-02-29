Девушка пострадала при столкновении двух иномарок на Алтае
Один из водитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный автомобиль
29 февраля 2024, 14:40, ИА Амител
ДТП в Горно-Алтайске / Фото: 04.мвд.рф
Девушка пострадала при столкновении двух иномарок в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 28 февраля около 18:00 возле дома № 67 по проспекту Коммунистическому. 37-летний водитель Nissan Cedric не рассчитал дистанцию и врезался в движущуюся впереди Toyota Mark II.
От удара пострадала 25-летняя пассажирка Toyota. Ей оказали медпомощь, но госпитализация не потребовалась.
Водителю Nissan Cedric вынесли постановление о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части.
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