Девушки назвали самую привлекательную часть тела мужчины с пирсингом
Более 65% опрошенных мужчин и 74% женщин не имеют пирсинга на теле
19 марта 2024, 14:31, ИА Амител
Россиянки назвали самую привлекательную часть мужского тела с пирсингом. Соответствующий опрос провели дейтинг-сервис Mamba и ювелирный бренд SOKOLOV.
Большинство из 1200 опрошенных жителей страны старше 18 лет положительно относятся к наличию пирсинга у собеседника. Так, 90% мужчин и 56% женщин готовы начать отношения с партнером, имеющим этот аксессуар.
При этом для женщин наиболее привлекательным у мужчин оказался пирсинг верхней части уха – за него отдали голоса 30% респонденток. Второе место занял пирсинг брови, набравший 9% голосов. В свою очередь, третью позицию разделили между собой индастриал, крыло носа и септум.
При этом 65% мужчин и 74% женщин, принявших участие в опросе, не имеют пирсинга на теле, пишет "Лента".
14:33:58 19-03-2024
А почему не уточнили где опрос проводился? в москве поди? там гейропа то близко...
15:51:33 19-03-2024
Гость (14:33:58 19-03-2024) А почему не уточнили где опрос проводился? в москве поди? та... а что вас смущает в серьге в ухе?
21:21:33 19-03-2024
Гость (15:51:33 19-03-2024) а что вас смущает в серьге в ухе?...
Главное, что его не смущают его вонючие грибковые ноги. Это ж атрибут настоящего мужчины. Самца. Быдла.
14:38:52 19-03-2024
индастриал, септум - а можно по русски писать где это
16:05:52 19-03-2024
септум- это раньше только быкам да баранам принудительно в нос кольцо вставляли, а теперь бараны сами это делают. Высшее проявление дебильности, вслед за татухами.
15:10:16 19-03-2024
никогда не понимал... зачем себя дырявить?
21:22:45 19-03-2024
Гость (15:10:16 19-03-2024) никогда не понимал... зачем себя дырявить? ...
Более 80% показали свою дырявость. И что?
16:01:38 19-03-2024
Ботало (по гейропейски пирсинг) обычно в ноздрю ставили....коровам )))
16:18:38 19-03-2024
Гость (16:01:38 19-03-2024) Ботало (по гейропейски пирсинг) обычно в ноздрю ставили....к... Ботало,это колоколец на шее у коровы,чтобы не потерялась.
17:45:37 19-03-2024
Давайте про 65 и 74% третий раз напишем
21:02:26 19-03-2024
Куда катится мир, у дикарей обычаи переняли. Что пирсинг, что татуировки - мерзость и то и другое.