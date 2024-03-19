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Девушки назвали самую привлекательную часть тела мужчины с пирсингом

Более 65% опрошенных мужчин и 74% женщин не имеют пирсинга на теле

19 марта 2024, 14:31, ИА Амител

Мужской пирсинг / Фото: pxhere.com
Мужской пирсинг / Фото: pxhere.com

Россиянки назвали самую привлекательную часть мужского тела с пирсингом. Соответствующий опрос провели дейтинг-сервис Mamba и ювелирный бренд SOKOLOV.

Большинство из 1200 опрошенных жителей страны старше 18 лет положительно относятся к наличию пирсинга у собеседника. Так, 90% мужчин и 56% женщин готовы начать отношения с партнером, имеющим этот аксессуар.

При этом для женщин наиболее привлекательным у мужчин оказался пирсинг верхней части уха – за него отдали голоса 30% респонденток. Второе место занял пирсинг брови, набравший 9% голосов. В свою очередь, третью позицию разделили между собой индастриал, крыло носа и септум.

При этом 65% мужчин и 74% женщин, принявших участие в опросе, не имеют пирсинга на теле, пишет "Лента".

Комментарии 11

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Гость

14:33:58 19-03-2024

А почему не уточнили где опрос проводился? в москве поди? там гейропа то близко...

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Гость

15:51:33 19-03-2024

Гость (14:33:58 19-03-2024) А почему не уточнили где опрос проводился? в москве поди? та... а что вас смущает в серьге в ухе?

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Гость

21:21:33 19-03-2024

Гость (15:51:33 19-03-2024) а что вас смущает в серьге в ухе?...
Главное, что его не смущают его вонючие грибковые ноги. Это ж атрибут настоящего мужчины. Самца. Быдла.

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Гость

14:38:52 19-03-2024

индастриал, септум - а можно по русски писать где это

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Гость

16:05:52 19-03-2024

септум- это раньше только быкам да баранам принудительно в нос кольцо вставляли, а теперь бараны сами это делают. Высшее проявление дебильности, вслед за татухами.

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Гость

15:10:16 19-03-2024

никогда не понимал... зачем себя дырявить?

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Гость

21:22:45 19-03-2024

Гость (15:10:16 19-03-2024) никогда не понимал... зачем себя дырявить? ...
Более 80% показали свою дырявость. И что?

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Гость

16:01:38 19-03-2024

Ботало (по гейропейски пирсинг) обычно в ноздрю ставили....коровам )))

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Повсекакий

16:18:38 19-03-2024

Гость (16:01:38 19-03-2024) Ботало (по гейропейски пирсинг) обычно в ноздрю ставили....к... Ботало,это колоколец на шее у коровы,чтобы не потерялась.

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ДВМ

17:45:37 19-03-2024

Давайте про 65 и 74% третий раз напишем

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Гость

21:02:26 19-03-2024

Куда катится мир, у дикарей обычаи переняли. Что пирсинг, что татуировки - мерзость и то и другое.

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