Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу
В турнире "Пляж" выступили 25 команд со всей страны
11 июля 2023, 07:16, ИА Амител
Турнир по пляжному волейболу "Пляж — 2023" прошел с 7 по 9 июля в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина. Подобные соревнования прошли на Алтае впервые.
За призовой фонд 160 тысяч рублей боролись 25 команд из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. На протяжении трех дней волейболистки выступали то под дождем, то под знойным алтайским солнцем.
В итоге первое место заняли Ольга Печерская и Ирина Придчина из Новосибирска. Серебро у Ольги Савченко и Екатерины Куклиной из того же города. Третье место заняли Ксения Куземкина (Новосибирск) и Эльвира Щеблыкина (Барнаул).
Как проходил турнир — смотрите в большом фоторепортаже.
08:32:36 11-07-2023
6 фото это судьи или зрители?)
09:15:16 11-07-2023
Гость (08:32:36 11-07-2023) 6 фото это судьи или зрители?)... Это запасные
10:14:24 11-07-2023
Некоторые бабёшки в наколках, сидели ?
10:36:00 11-07-2023
Гость (10:14:24 11-07-2023) Некоторые бабёшки в наколках, сидели ?... В России живешь, надо быть готовым
16:20:18 11-07-2023
невероятно красивые девушки, вот без шуток — симпатичнее, чем всякие мисс мира и вселенной
17:20:04 11-07-2023
Гость (16:20:18 11-07-2023) невероятно красивые девушки, вот без шуток — симпатичнее, че... симпатичнее, чем всякие мисс мира и вселенной ------- Так там сплошь мужики.