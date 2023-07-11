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Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

В турнире "Пляж" выступили 25 команд со всей страны

11 июля 2023, 07:16, ИА Амител

Турнир по пляжному волейболу "Пляж — 2023" прошел с 7 по 9 июля в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина. Подобные соревнования прошли на Алтае впервые.

За призовой фонд 160 тысяч рублей боролись 25 команд из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. На протяжении трех дней волейболистки выступали то под дождем, то под знойным алтайским солнцем.

В итоге первое место заняли Ольга Печерская и Ирина Придчина из Новосибирска. Серебро у Ольги Савченко и Екатерины Куклиной из того же города. Третье место заняли Ксения Куземкина (Новосибирск) и Эльвира Щеблыкина (Барнаул).

Как проходил турнир — смотрите в большом фоторепортаже.

Спорт

Комментарии 6

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Гость

08:32:36 11-07-2023

6 фото это судьи или зрители?)

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Гость

09:15:16 11-07-2023

Гость (08:32:36 11-07-2023) 6 фото это судьи или зрители?)... Это запасные

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Гость

10:14:24 11-07-2023

Некоторые бабёшки в наколках, сидели ?

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Гость

10:36:00 11-07-2023

Гость (10:14:24 11-07-2023) Некоторые бабёшки в наколках, сидели ?... В России живешь, надо быть готовым

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Гость

16:20:18 11-07-2023

невероятно красивые девушки, вот без шуток — симпатичнее, чем всякие мисс мира и вселенной

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Гость

17:20:04 11-07-2023

Гость (16:20:18 11-07-2023) невероятно красивые девушки, вот без шуток — симпатичнее, че... симпатичнее, чем всякие мисс мира и вселенной ------- Так там сплошь мужики.

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